KGHM dołącza do Korpusu Pomocy Seniorom

Pomagamy, wspieramy, działamy - KGHM Polska Miedź S.A. przystąpiła do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom.

Spółka po raz kolejny włącza się w projekt, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Miedziowy gigant będzie wspierać seniorów tam, gdzie pojawią się wyzwania związane z izolacją.

Inicjatorem i koordynatorem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program pozwala na m.in. pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domów osób starszych, tak, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz podczas pandemii. Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. rokiem życia. Potrzebujące pomocy osoby korzystają z infolinii uruchomionej w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.

KGHM jest zawsze gotowy do pomocy najbardziej potrzebującym osobom. W tym trudnym czasie związanym z pandemią chcemy być solidarni i pokazać to w praktycznych działaniach. Ochrona naszych rodziców czy dziadków to nasz obowiązek. Angażujemy wolontariuszy naszej firmy. Uruchamiamy kompleksowy pakiet wsparcia seniorów, który będziemy realizować na Dolnym Śląsku, gdzie bije serce naszej firmy – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwraca uwagę na szczególną rolę szerokiej współpracy na rzecz osób starszych.

Kolejne firmy, organizacje i osoby włączają się w pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, co ogromnie nas cieszy. Dziękuję KGHM za dołączenie do grona tych, którym los osób starszych nie jest obojętny. Jestem przekonana, że działając wspólnie, uda nam się zadbać o ich bezpieczeństwo. Czas pandemii to wielki sprawdzian z naszej odpowiedzialności i solidarności społecznej. Wierzę, że zdamy ten egzamin – mówi Minister Marlena Maląg.

KGHM, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotował plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. Firma przekaże osobom starszym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji. Najbardziej potrzebujący otrzymają żywność. Przewidziano także zdalne wsparcie psychologów.

W ramach strony internetowej zdrowie.kghm.com spółka uruchomi nowy dział dedykowany seniorom. Zainteresowane osoby starsze znajdą tam porady i wskazówki, jak przetrwać pandemię w dobrej kondycji, a także wiele propozycji: krótkie filmy z instrukcjami, jak zadbać o zdrowie, formę i nawyki żywieniowe w izolacji oraz kursy, propozycje kulturalne czy zaangażowanie w wolontariat.

KGHM pragnie również wykorzystać potencjał osób starszych, które powinny pozostawać w najbliższych tygodniach w domach. Seniorzy będą mogli, jako wolontariusze m.in. udzielać korepetycji uczniom z Zagłębia Miedziowego czy przygotowywać ozdoby świąteczne, które wolontariusze przekażą innym potrzebującym.

Miedziowy gigant uruchamia też akcję „Zapal znicz i wypielęgnuj grób”. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Dlatego to ochotnicy zajmą się ważnymi pracami przy grobach bliskich. Wolontariusze chętni do wzięcia udziału w projekcie mogą się już zgłaszać, pisząc na adres wolontariat@kghm.com.

KGHM/RO