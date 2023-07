KGHM przeznaczy 5 mln zł na wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

KGHM Polska Miedź przeznaczy 5 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych - poinformował w sobotę w Okuniewie (woj. mazowieckie) Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. I dodał, „chcemy zwiększyć wsparcie dla OSP przez spółki Skarbu Państwa” - dodał.

Z udziałem m.in. ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i prezesa KGHM Tomasza Zdzikota w Okuniewie odbyła się konferencja prasowa ws. ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu Fundacji KGHM Polska Miedź dotyczącego wsparcia finansowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju.

W 2022 roku Fundacja Miedziowej Spółki przeznaczyła na wsparcie OSP blisko 2 mln zł.

Jak wskazał, OSP, to „ważny składnik systemu bezpieczeństwa naszego kraju i naszych obywateli”.

„Obok funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej to właśnie druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej są obecni zawsze tam, zawsze w tych miejscach, gdzie potrzebna jest pomoc” - podkreślił Sasin.

Jak mówił, OSP pomaga nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także w niesie pomoc w wypadkach, katastrofach, czy klęskach żywiołowych.

„Trudno sobie wyobrazić dzisiaj to, że bezpieczeństwo Polaków mogło być zapewnione bez udziału OSP. I doceniamy to. Polska to docenia. Polska wspiera Ochotnicze Straże Pożarne” - zapewnił szef MAP.