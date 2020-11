Wniosek o renegocjację ceny gazu od Gazpromu

1 listopada 2020 r. PGNiG złożyło wniosek do Gazpromu o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski w celu jej obniżenia.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Jamalskiego nowa cena może wejść w życie trzy lata po wejściu w życie poprzedniej zmiany ceny kontraktowej. Biorąc pod uwagę, że ewentualna zmiana warunków kontraktu poprzez obniżenie ceny kontraktowej w wyniku renegocjacji, o których rozpoczęciu PGNiG informowało 1 listopada 2017 r., może wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2017 r., PGNiG może żądać kolejnej renegocjacji ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2020 r. Złożenie wniosku przez PGNiG rozpoczyna ten proces.

Raz na trzy lata każda ze stron umowy może zwrócić się o renegocjację warunków cenowych dostaw, jeżeli uzna, że nie odpowiadają one sytuacji rynkowej. Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku.