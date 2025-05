Spadną ceny gazu. Od kiedy i o ile?

Cena gazu w taryfie największego detalicznego sprzedawcy PGNiG Obrót Detaliczny spadnie od 1 lipca o 14,8 proc. Prezes URE poinformował w czwartek o zatwierdzeniu nowej taryfy, w której cena gazu spadnie z obecnych 239,65 zł za MWh do 204,26 zł za MWh.

Zgodnie z przepisami, do korzystania z ceny taryfowanej uprawnione są gospodarstwa domowe oraz wskazane w ustawie podmioty użyteczności publicznej, jak np. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie.

Jak poinformował Urząd Regulacji energetyki, nowa taryfa PGNiG OD będzie obowiązywać przez rok, do 30 czerwca 2026 r. Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Rachunki za gaz spadną, ale mniej niż redukcja taryfy

Ponieważ odbiorcy PGNiG OD, oprócz cen gazu i opłat abonamentowych związanych z obrotem, ponoszą również opłaty za dystrybucję paliwa gazowego. Oznacza to, że zmiany w dół na ich rachunkach będą mniejsze niż skala obniżka ceny gazu. Według szacunków URE rachunki w zależności od zużycia gazu spadną o 8-11 proc.

Ekonomiści: bardzo pozytywna niespodzianka dla notowań inflacji

„Bardzo pozytywna niespodzianka od URE. Obniży to średni rachunek za gaz o ok. 10 proc. Jak to wpłynie na ścieżkę CPI? Wyraźnie dezinflacyjnie, ponieważ obniżka taryfy silniejsza od założeń. Inflacja pójdzie w dół z tego tytułu o 0,2 pkt. proc. Inne konsekwencje: cel inflacyjny (2,5 proc. r/r) z coraz większym prawdopodobieństwem zobaczymy już w III kwartale … TEGO roku” – napisali ekonomiści Banku Pekao na platformie X.

Również przedstawiciele ING Banku Śląskiego uważają, że obniżka cen gazu przyspieszy spadek inflacji. Ich zdaniem wejście w życie niższych taryf na gaz obniży wskaźnik inflacji o 0,3 pkt. proc.

„Inflacja w celu w lipcu! Nie w przedziale (2,5 proc. +/-1 proc.), ale punktowo blisko 2,5 proc. NBP może ciąć stopy dalej. Nasz dotychczasowy scenariusz zakładający 75 pb obniżek do końca roku (do 4,5 proc.) oraz do 3,75 proc. w 2026 r. to scenariusz minimum” – napisali ekonomiści ING BSK na platformie X.

PAP, sek

