Kolejna kara dla GetBack. Będzie odwołanie

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła spółce GetBack zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Jednocześnie nałożyła karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

„Decyzja nie jest ostateczna i nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności. Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem wydanej decyzji i złoży od niej odwołanie” - napisano w komunikacie GetBacku.

Spółka wyjaśniła, że nie utraciła zezwolenia i nadal może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. W opinii spółki decyzja, w jej obecnej formie i na obecnym etapie, nie ma negatywnego wpływu na realizację układu z wierzycielami.

KNF w uzasadnieniu swojej decyzji podała, że w trakcie zarządzania portfelami sekurytyzowanych wierzytelności przez GetBack doszło do „rażących nieprawidłowości, skutkujących naruszeniem interesu uczestników funduszy oraz zasad uczciwego obrotu, co prowadziło do występowania licznych nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack”.