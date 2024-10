Internetowy kantor walutowy pod okiem KNF i UOKiK

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz.pl - przekazała PAP KNF. Do sprawy odniósł się również UOKiK, który poinformował PAP o otrzymaniu 13 skarg klientów dotyczących firmy.

„Skargi klientów dotyczące realizacji usług wymiany walut realizowanej przez Cinkciarz. pl są znane Urzędowi Komisji; między innymi w związku z tymi zdarzeniami prowadzone są przez KNF czynności w odniesieniu do działalności Conotoxia sp. z o.o., a także Cinkciarz. pl” - poinformowała PAP Komisja Nadzoru Finansowego we wtorek. Odniosła się w ten sposób do przekazywanych przez media informacji o opóźnieniach w realizacji zleconych przez klientów wymian walut.

Opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych

O tym, że sprawą kantoru Cinkciarz. pl interesują się KNF i UOKiK informowały w ostatnich dniach media. Według tych relacji klientów serwisu Cinkciarz.pl dotykają opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci są informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Jak wyjaśniła KNF, działalność kantorów internetowych, takich jak Cinkciarz. pl, nie jest regulowana i nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie - jak wytłumaczyła - Cinkciarz. pl jest Agentem oraz jedynym udziałowcem spółki Conotoxia, która posiada zezwolenie KNF na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP). „Conotoxia sp. z o.o. obsługuje klientów Cinkciarz. pl w zakresie, w jakim w uzupełnieniu usługi wymiany walut klienci Cinkciarz.pl chcą skorzystać z usługi płatniczej polegającej na transferze środków do innego (niż klient) odbiorcy (np. na rachunek swojego zagranicznego kontrahenta lub rachunek do spłaty kredytu hipotecznego w banku)” - dodano.

Do sprawy odniósł się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Dostaliśmy 13 skarg od konsumentów dotyczących Cinkciarz. pl. Analizujemy te sygnały, nie wykluczamy podjęcia działań w najbliższym czasie” - poinformował PAP we wtorek UOKiK.

Nieregulowana działalność kantorów internetowych

KNF przekazała też, że nieregulowana działalność kantorów internetowych dotyczy modelu, w którym klient przekazuje bezgotówkowo przedsiębiorcy (na rachunek płatniczy przedsiębiorcy prowadzącego kantor internetowy) środki pieniężne w określonej walucie, w celu wykonania przez tego przedsiębiorcę usługi wymiany tych środków, po umówionym kursie, na środki pieniężne w innej walucie. Wyjaśniono, że działalność prowadzona w takim modelu nie jest działalnością w zakresie usług płatniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dodano, że kantor internetowy wchodzi w posiadanie środków klienta na podobnej zasadzie, jak sklepy internetowe przyjmujących zapłatę za wysyłany następnie produkt.

Jak podał Cinkciarz. pl na swojej stronie stronie internetowej, firma jest zarejestrowana w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

