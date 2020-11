Protest niemieckich koronasceptyków we Frankfurcie nad Odrą

Około 1000 osób uczestniczyło w sobotę w proteście przeciwko ograniczeniom koronawirusowym we Frankfurcie nad Odrą. Wśród manifestujących byli neonaziści oraz grupa około 300 demonstrantów z polskiego „Strajku przedsiębiorców” - donosi w sobotę portal rbb24.

Protestujący zebrali się na wiecu na moście między niemieckim Frankfurtem nad Odrą a polskimi Słubicami w sobotnie popołudnie.

Demonstranci wzywali do jedności niemiecko-polskiej i nazwali swoje spotkanie „świętem wolności”. Oprócz flag polskich były też tęczowe flagi.

W tym samym czasie około 150 kontrmanifestantów zebrało się na dworcu we Frankfurcie nad Odrą i przemaszerowało przez miasto. Wezwali do wzajemnej solidarności w pandemii i do noszenia maseczek.