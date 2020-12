Ciech Pianki rozpoczął produkcję maseczek ochronnych

Spółka Ciech Pianki z Bydgoszczy rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych. Moce produkcyjne nowo uruchomionej linii produkcyjnej sięgają około 50 tys. sztuk dziennie - poinformowała w czwartek w komunikacie Grupa Ciech

Maseczki zapewniają ochronę podczas pandemii oraz przed zanieczyszczeniami powietrza; mogą być zabezpieczeniem przeciwpyłowym w budownictwie, górnictwie czy podczas pracy laboratoryjnej.

Od początku pandemii naszym priorytetem było podjęcie działań zmierzających do ochrony i wsparcia naszych pracowników, partnerów, podwykonawców, a także systemu ochrony zdrowia. Staramy się elastycznie dostosowywać potencjał zakładów Grupy do zmieniających się potrzeb. Efektem tego jest rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych, w zaledwie pięć miesięcy. W tym czasie zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich zakładach linię produkcyjną i - co najważniejsze – zakończyliśmy z sukcesem proces certyfikacji maseczek klasy FFP2 - powiedział cytowany w komunikacie prezes Ciechu Dawid Jakubowicz.

Producent zapewnia, że maseczki skutecznie chronią układ oddechowy przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły), co potwierdza przyznany im certyfikat EN 149:2001 w klasie ochronnej FFP2. Maseczki powstają na bazie krajowych surowców i komponentów.

Ostatnie miesiące to intensywne przygotowania do procesu produkcji. Pozyskaliśmy bardzo dobrej jakości materiały od polskich dostawców, a także przeprowadziliśmy dziesiątki testów zakończonych pozytywną certyfikacją. Produkujemy maseczki najwyższej jakości, będące realnym wsparciem w okresie pandemii i chroniące przed zanieczyszczonym powietrzem. Dzięki zaangażowaniu pracowników CIECH Pianki i wsparciu naszego właściciela, weszliśmy w zupełnie nowy segment rynkowy – podkreślił cytowany w informacji prezes Ciech Pianki Michał Budzyński.

Linia produkcyjna Ciech Pianki pozwala na produkcję maseczek w różnych konfiguracjach - zarówno pod kątem ilości warstw, jak i wykorzystywanych włóknin filtracyjnych. Umożliwia to uzyskanie maseczek o różnym stopniu filtracji. Nominalna wydajność linii produkcyjnej wynosi ponad 10 mln sztuk rocznie. Produkt pakowany będzie w opakowania zbiorcze po 25 lub 50 szt.; trafi na rodzimy rynek.

Nowe maski filtrujące FFP2, które wkrótce mają trafić do sprzedaży, są wykonane z kilku warstw materiałów i dopasowują się do kształtu twarzy. Powinny być stosowane do 8 godzin, a potwierdzona skuteczność ich filtracji to 94 proc.

Ciech Pianki to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Spółka zatrudnia 130 pracowników, wytwarza ok. 30 tys. ton pianek rocznie. Od kilku lat Ciech Pianki notują wzrosty przychodów, m.in. dzięki przeprowadzonej optymalizacji procesów oraz inwestycjom w zaplecze magazynowo-logistyczne. W latach 2016-2018 firma zainwestowała ponad 10 mln zł m.in. w rozbudowę magazynu bloków długich oraz zwiększyła asortyment oferowanych pianek.

PAP/mt