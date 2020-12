KPRM: będzie więcej wartościowych danych

Program otwierania danych na lata 2021-2027 w najbliższych dniach zostanie przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a do jego przyjęcia zostały ostatnie kroki – zapowiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

Program otwierania danych (POD) na lata 2021-2027 to dokument, który stanowi krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia polityki otwartości danych oraz określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Jak poinformowała Cyfryzacja KPRM, zakończono kolejne etapy procesu legislacyjnego projektu Programu, w tym uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje publiczne, a projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Według resortu, do przyjęcia Programu zostały już tylko „ostatnie kroki”.

W najbliższych dniach przekażemy dokument pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przyjęcie Programu zapewni kontynuację realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju nowych technologii – zapowiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autorzy Programu przekonują, że przeprowadzenie zaplanowanych w projektowanym dokumencie działań przyczyni się do wzrostu podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnianych w portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób będzie można je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku.

Otwarcie danych sektora publicznego do ponownego wykorzystania (tzw. re-use), tak by służyły jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług, ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Obalamy mit: szczepionki nie są z abortowanych płodów!