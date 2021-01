Czas na składane i zwijane smartfony! Podbiją rynek?

Rok 2021 i 2022 miną pod znakiem składanych i zwijanych smartfonów. Wszyscy producenci chcą wypuścić na rynek najróżniejsze ich wizje, bo takie urządzenia cieszą się coraz większą popularnością.

Eksperci uważają, że w ciągu najbliższych 2 lat składane smartfony trafią pod strzechy. Są dwa główne powody realizacji takich wizji. Pierwszym jest rosnące zainteresowanie takimi urządzeniami, a drugim inwestowanie przez producentów w jeszcze bardziej innowacyjne urządzenia, przez co te zwykłe będą tanieć, więc staną się jeszcze bardziej popularne.

Samsung zamierza w tym roku wypuścić co najmniej trzy rodzaje składanych smartfonów. LG chce zaoferować pierwsze zwijane smartfony, Xiaomi pragnie dać możliwość wyboru swoim klientom z puli aż sześciu najróżniejszych koncepcji, a Oppo ma pomysł na smartfon składany na trzy części. Co najciekawsze, do gry ma wejść również Apple. Przecieki z firmy Foxconn, która produkuje podzespoły dla Apple, wskazują, że producent testuje dwa rodzaje składanych smartfonów. Podobno mają to być urządzenie podobne do Samsunga, czyli składany tablet i smartfon z klapką.

geekweek.pl/kp