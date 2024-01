Apple wyprzedził Samsunga. Pierwszy raz od 12 lat

W 2023 r. firma Apple po raz pierwszy od 12 lat wyprzedziła Samsunga pod względem liczby sprzedanych smartfonów na całym świecie; jej udział w globalnej sprzedaży tych urządzeń wyniósł 20,1 proc. - wynika z raportu opublikowanego przez International Data Corporation (IDC), firmę zajmującą się m.in. badaniami rynku elektronicznego.

Jak wynika z raportu, drugi w rankingu Samsung miał w 2023 r. 19,4 proc. udziału w rynku, a za nim uplasowali się chińscy producenci telefonów Xiaomi, OPPO i Transsion. Pozostali producenci sprzedali łącznie 31 proc. smartfonów.

W 2023 r. na całym świecie sprzedano 1,166 mld smartfonów, co stanowi spadek o ponad 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Stacja BBC zaznaczyła, że w 2023 r. sprzedano najmniej smartfonów od dekady, co było spowodowane koniecznością redukowania wydatków przez wiele osób na całym świecie, a także tym, że konsumenci w okresie pandemii zaktualizowali swoje urządzenia, co przełożyło się na mniejszy popyt na nowe modele. Eksperci przewidują jednak, że ten segment rynku odnotuje w 2024 r. wzrost.

W raporcie zwrócono uwagę, że Apple jako jedyny producent z czołowej trójki sprzedał w 2023 r. więcej urządzeń niż rok wcześniej (ponad 234 mln), a firma oferuje również wymianę starych modeli, a także nieoprocentowane raty na urządzenia segmentu premium.

Dotychczasowy lider, Samsung, oświadczył niedawno, że jego zyski spadną bardziej niż oczekiwano, ponieważ globalny popyt na elektronikę użytkową jest niski, a koncern zmaga się również z konkurencją ze strony tańszych modeli z Androidem, produkowanych m.in. przez Transsion i Xiaomi, które zyskują popularność na rynkach wschodzących.

International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej.

PAP, rb