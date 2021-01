Będzie przełom? Za kilka tygodni wyniki badania skuteczności amantadyny

Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną – zapowiada Agencja Badań Medycznych. Lek ten stosowany jest w chorobie Parkinsona. Obecnie w siedmiu ogólnopolskich ośrodkach sprawdzane jest, czy może być on przydatny w leczeniu choroby COVID-19. O skuteczności amantadyny w leczeniu Covidu-19 szeroko informował pulmonolog, dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla

Czytaj też: Wiceminister Warchoł: Wziąłem amantadynę - piorunujący efekt!

Badania dotyczące zastosowania amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 sfinansowała Agencja Badań Medycznych w odpowiedzi na zlecenie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Badanie to ma potwierdzić, czy doniesienia o skuteczności wykorzystania substancji stosowanej dotychczas w leczeniu Parkinsona zapobiega również rozwojowi COVID-19.

Projekt realizuje siedem ogólnopolskich ośrodków: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Pracownia Medycyny Rodzinnej; Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Dawkowanie amantadyny skuteczne w leczeniu lekkich i ciężkich objawów choroby Covid-19 opracował pulmonolog, dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla. Twierdzi on, że wyleczył już kilkuset pacjentów. Od kilku miesięcy apelował on do ministerstwa zdrowia i instytucji medycznych w Polsce o przeprowadzenie badań klinicznych nad skutecznością leku.

Czytaj też: Kraska: do Polski trafi 10 tys. dawek leku remdesivir

Pomysł badania nad amantadyną wywodzi się z lubelskiego ośrodka, który w pierwszej fazie pandemii zgłosił się do Agencji Badań Medycznych. ABM podkreśla w informacji przekazanej PAP, że wówczas nie było jeszcze przesłanek, aby go podjąć. Amantadyna, która była w latach 1996-2009 szeroko używana w profilaktyce i leczeniu wirusowej grypy typu A, obecnie jest stosowana jedynie jako lek neurologiczny i podawana pacjentom z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym.

Przeprowadzone wiosną 2020 r. badanie wykazało, że u żadnego z pacjentów przyjmujących amantadynę z powyższych wskazań, u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2, nie rozwinęły się ciężkie objawy choroby. Podobnych obserwacji u pacjentów z chorobą Parkinsona dokonała także grupa z Cambridge University, która postuluje konieczność przeprowadzenia szerszych badań klinicznych w tym zakresie. Jako Agencja Badań Medycznych powinniśmy dostarczyć Polakom obiektywnej wiedzy, w celu zakończenia dyskusji na temat słuszności stosowania amantadyny w przebiegu COVID-19 w oparciu o twarde dowody naukowe. O to właśnie poprosił nas minister Niedzielski. Badanie, które uruchamiamy w ciągu kilku tygodni da nam odpowiedź, czy amantadyna rzeczywiście działa – podkreśla prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Czytaj też: Te leki miały wspomagać leczenie COVID-19. Są nieskuteczne

Czytaj też: MZ: wkrótce do szpitali trafi 96 tys. opakowań remdesiviru

Biorąc pod uwagę mechanizm działania leku amantadyna może być skuteczna w zapobieganiu rozwojowi COVID-19 w kierunku ostrej niewydolności oddechowej także poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy - uważa prowadzący projekt, kierownik Katedry I Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Konrad Rejdak. Warunkiem skuteczności amantadyny w COVID-19 jest jednak stosowanie tego leku we wczesnej fazie procesu chorobowego, jeszcze przed rozwinięciem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia amantadyną w poprawie stanu klinicznego u pacjentów z rozpoznanym COVID-19 ma potencjalne znaczenie w walce ze skutkami pandemii - podkreślono w informacji prasowej przesłanej PAP. W przypadku gdy okaże się, że lek nie wpływa istotnie na przebieg i ciężkość ostrej fazy infekcji, to nadal ważny będzie wpływ na nasilenie i przebieg powikłań neurologicznych, które są bardzo częste i utrzymują się długo po przebyciu infekcji.

PAP/mt