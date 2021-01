Uciekł ze szpitala, mógł zarazić setki ludzi! Skazany na rok więzienia!

Na rok więzienia skazał Sąd Okręgowy w Łodzi mężczyznę, który w marcu ubiegłego roku, pomimo podejrzenia zakażenia koronawirusem, uciekł ze szpitala. 54-letni Adam K. oskarżony był o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Twierdził m.in., że wyszedł ze szpitala, aby się przewietrzyć.

Zdaniem sądu oskarżony wykazując objawy choroby Covid-19, a także mając wiedzę o podejrzeniu zakażenia, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób samowolnie oddalając się z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. 54-letni Adam K. był izolowany w tej placówce, w związku z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem. Zdaniem sądu, mężczyzna podróżując po ucieczce kilkoma środkami komunikacji publicznej, „co najmniej godził się na możliwość zarażenia wielu osób”.

Do zdarzenia doszło w drugiej połowie marca ub. r. 54-latek podróżował autokarem z Niemiec do Polski, wspólnie z około 80 osobami. W trakcie podróży, w okolicach Zduńskiej Woli, stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. Miał m.in. kaszel i wysoką temperaturę. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która udzieliła mu pierwszej pomocy medycznej i przewiozła go do szpitala w Sieradzu.