Żona Ryszarda Kalisza skazana m.in. na rok i 8 miesięcy prac społecznych

Między innymi na karę 1 roku i 8 miesięcy prac społecznych skazał w piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza Dominikę K., żonę Ryszarda Kalisza. Adwokat oskarżona była o prowadzenie samochodu po pijanemu i narażenie syna na niebezpieczeństwo.

W piątek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza ogłoszony został wyrok w sprawie adwokat Dominiki K., oskarżonej o to, że w połowie 2019 roku prowadziła samochód w stanie nietrzeźwości. Wykonane wtedy na miejscu zdarzenia badanie wykazało 2,5 promila alkoholu. Żona Ryszarda Kalisza nie pojawiła się w piątek w sądzie.

Zdaniem sądu zgromadzony materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu wskazuje, że oskarżona swoim zachowaniem dopuściła się popełnienia zarzucanego jej czynu - mówiła podczas uzasadniania wyroku sędzia Ewa Soczyńska-Baran.

Sędzia zauważyła, że mimo stanu nietrzeźwości, czyli 2,5 promila Dominika K. nie tylko zdecydowała się na kierowanie samochodem, ale i odebrała swoje dziecko z przedszkola. „Następnie woziła je swoim samochodem w charakterze pasażera. 3-letnie dziecko jest całkowicie zależne od swoich rodziców. Dziecko znalazło się w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa. Co do tego sąd nie miał żadnych wątpliwości” - podkreśliła.

Zdaniem sądu czyn oskarżonej ma bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości. Zachowanie było niebezpieczne dla innych użytkowników ruchu, a przede wszystkim dla jej 3-letniego dziecka - dodała sędzia sądu rejonowego.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Swoją apelacją od wyroku zapowiedziała już Prokuratura Okręgowa w Warszawie. „W ocenie prokuratury ten wyrok nie spełnia celów zapobiegawczych i wychowawczych, które powinien osiągnąć w stosunku do oskarżonej, jak również w zakresie do potrzeb co do kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa” - powiedziała prokurator Renata Śpiewak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.