Medycyna potrzebuje dziś nie tylko lekarzy

– Dziś możemy mówić o naukach medycznych, które odnoszą się nie tylko do konkretnych specjalności, ale także do nauk o zdrowiu – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej AZiR (azir.edu.pl)

Oprócz lekarzy specjalistów są więc potrzebni m.in. inżynierowie kliniczni, technicy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi czy audioprotetycy.

Dzisiaj w obszarze nauk o zdrowiu jest miejsce dla bardzo wielu osób i to jest wielkie otwarcie medycyny. Te osoby mają swoje konkretne role i to one są przyszłością medycyny XXI i następnych wieków – mówi prof. Henryk Skarżyński. Jak podkreśla, przez ostatnie dziesięciolecia medycyna uległa znacznym zmianom i obecnie jest „otwarta dla wielu i potrzebuje wielu”.

Potrzebujemy każdej z tych osób do codziennej pracy z pacjentem. Wzajemnie przenikamy się w swoich działaniach, każdy ma swoją określoną rolę – zaznacza prof. Skarżyński. Jego zdaniem, bez ich zainteresowania naukami ścisłymi, ale również obszarami typowo humanistycznymi, nie byłoby współczesnej medycyny. Więcej o możliwościach, które oferuje dziś medycyna, w wypowiedzi prof. Skarżyńskiego dla AZiR