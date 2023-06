Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Światowej sławy otochirung prof. Henryk Skarżyński został uhonorowany odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Profesor został wyróżniony za całokształt swojej działalności naukowo-zawodowej i filantropijnej. Odznaczenie zostało wręczone podczas XXXI Forum Sprawozdawczym Instytutów Badawczych, które odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich została ustanowiona w 2009 r. Jest wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest światowej sławy otochirurgiem, otolaryngologiem, założycielem, organizatorem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu. Profesor całym swoim dorobkiem naukowo-zawodowym, a także działalnością filantropijną pracuje nad tym, aby prawa człowieka w Polsce były lepiej chronione. Walka o godność człowieka nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

„Mam ogromny zaszczyt wręczyć dzisiaj odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi w Ochronie Praw Człowieka” Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu. Pan Profesor od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. Jego osiągnięcia obejmują liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu. Dotyczą także nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Wiele z tych rozwiązań stanowi kamienie milowe w polskiej i światowej medycynie oraz jest fundamentem polskiej szkoły otochirurgii. Bardzo pragnę, aby dzisiejsze odznaczenie Pana Profesora Skarżyńskiego było odczytane również jako wyraz najwyższego szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób pracujących i działających w tym obszarze. Dla naukowców, lekarzy, personelu medycznego i administracyjnego. Dla organizacji i stowarzyszeń, których aktywność przyczynia się do poprawy zdrowia i warunków leczenia. W walce o prawa człowieka, jesteście, Drodzy Państwo, naszym najważniejszym „orężem” i sojusznikiem. Walczymy o wspólną sprawę, jaką jest godność. Godność każdego człowieka – mówił Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich podczas wręczania Odznaki.

Rzecznik Praw Obywatelskich wręczył odznaczenie podczas Forum Instytutów Badawczych, które odbyło się 26 czerwca w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Wydarzenie to doroczny ogólnopolski zjazd przedstawicieli z prawie stu instytutów badawczych.

„Jestem zwykłym lekarzem i nie przemawia przeze mnie skromność. Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie. Wszystko, to robię z pasją i zaangażowaniem. Tym bardziej jestem zaszczycony odbierając Odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak - ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione – mówił odbierając wyróżnienie prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.