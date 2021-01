PGNiG: sprzedaż małego LNG bije rekordy

Aż o 50 proc. wzrósł w 2020 roku wolumen skroplonego gazu ziemnego, który PGNiG sprzedało w terminalu w Świnoujściu. Od początku funkcjonowania gazoportu wyjechało z niego już 10 tysięcy cystern z ładunkiem LNG.

Rozwój rynku LNG małej skali to jeden z istotnych elementów niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, w której gaz ziemny odgrywa ważną rolę paliwa przejściowego. PGNiG skutecznie wspiera ten proces oferując pewne dostawy paliwa najwyższej jakości. Stale zwiększamy wolumen jego sprzedaży. Liczymy, że 2021 rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

LNG małej skali to część rynku gazowego, w której paliwo dostarczane jest w postaci skroplonej za pomocą cystern ciężarowych i kolejowych oraz kontenerów kriogenicznych. Dla PGNiG głównym punktem sprzedaży LNG jest Terminal im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, do którego zawijają tankowce przewożące skroplony gaz ziemny sprowadzony przez Spółkę m.in. z Kataru, USA i Norwegii.

W ubiegłym roku PGNiG załadowało w Świnoujściu 3385 ładunków LNG o łącznym wolumenie ponad 59,5 tys. ton skroplonego gazu. To o 50 proc. więcej niż w 2019 roku, w którym wolumen sprzedaży LNG z polskiego terminalu wyniósł prawie 39,9 tys. ton. Warto podkreślić, że jest to największy wzrost sprzedaży od 2017 roku – pierwszego, pełnego roku działania terminalu, kiedy PGNiG załadowało 26,8 tys. ton LNG.

Dzięki szybko rosnącej liczbie załadunków, w czwartek 28 stycznia z gazoportu w Świnoujściu wyjechała 10-tysięczna autocysterna z gazem skroplonym od PGNiG. Oznacza to, że łączny wolumen wyekspediowanych do tej pory ładunków przekroczył 170 tys. ton LNG, a więc ponad 230 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

To tak, jakby przez bramę terminalu wyjechały na kołach dwa tankowce LNG typu Q-Flex – największe jednostki do przewozu skroplonego gazu ziemnego, jakie zawijają do Świnoujścia. Taka ilość paliwa wystarczy, aby zaspokoić zapotrzebowanie na gaz wszystkich gospodarstw domowych w Polsce przez ok. 20 dni.

Wśród głównych odbiorców LNG małej skali są m.in. firmy przetwórstwa spożywczego oraz z branży turystycznej, dla których wykorzystanie gazu do celów grzewczych i technologicznych oznacza niższe emisje dwutlenku węgla oraz związków powodujących zjawisko smogu.

Jednak kołem zamachowym tego segmentu rynku jest tzw. gazyfikacja wyspowa. Wykorzystuje się ją na terenach, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu. Na takim obszarze buduje się niewielką sieć zamkniętą, do której paliwo zatłaczane jest z lokalnej stacji regazyfikacyjnej zasilanej gazem skroplonym dostarczanym za pomocą autocystern. LNG wykorzystuje się również na terenach, które wprawdzie mają dostęp do ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, ale popyt na paliwo gazowe jest większy od możliwości dostaw istniejącymi gazociągami. W takim przypadku stacje regazyfikacyjne zasilane LNG uzupełniają gaz z sieci, co umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb odbiorców.

Największym w kraju użytkownikiem stacji regazyfikacyjnych jest Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka eksploatuje obecnie 56 takich stacji. Oprócz terminalu w Świnoujściu, PGNiG prowadzi sprzedaż gazu skroplonego również w swoich zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Odolanowie, a także w porcie w Kłajpedzie na Litwie, gdzie od kwietnia ubiegłego roku jest wyłącznym użytkownikiem stacji odbiorczo-przeładunkowej LNG. Całkowity wolumen sprzedaży małego LNG przez PGNiG, uwzględniający wszystkie wymienione punkty załadunku, wyniósł w ubiegłym rok prawie 85 tys. ton.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Morawiecki w „Handelsblatt”: Europa musi być sprawiedliwa. Nie można tolerować nadużyć podatkowych