PGNiG potwierdza zainteresowanie pływającym terminalem LNG w Gdańsku

30 marca 2022 r. Spółka złożyła zamówienie na usługi regazyfikacji w ramach pierwszej fazy procedury Open Season FSRU realizowanego przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System SA. Open Season FSRU ma na celu weryfikację zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), poprzez pozyskanie wiążących zamówień na długoterminowe korzystanie z usług regazyfikacji

Dzięki podpisanym kontraktom PGNiG będzie dysponowało wolumenem LNG gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Same kontrakty amerykańskie stanowią około 9 mld metrów sześc. W polityce dywersyfikacji istotne jest jednak nie tylko pozyskanie gazu, ale także posiadanie odpowiednich możliwości infrastrukturalnych pozwalających na jego import – podkreśla Paweł Majewski, prezes PGNiG. „Mamy także ambicje zwiększenia swoich udziałów na międzynarodowym rynku gazu, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też decydujemy się na dodatkową rezerwację mocy regazyfikacyjnych. Nie ukrywamy, że planowaną gdańską jednostkę FSRU traktujemy priorytetowo”.

Projekt będący przedmiotem Open Season FSRU zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU zdolnej do wyładunku, składowania i regazyfikacji LNG oraz do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie do 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie.

