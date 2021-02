Czip w mózgu? Musk: Testy na ludziach już w tym roku!

Kilka dni temu miliarder ujawnił więcej ciekawych informacji o swoim projekcie, który ma odmienić nie do poznania przyszłość naszej cywilizacji, a teraz dowiadujemy się, kiedy rozpoczną się testy na ludziach.

Elon Musk powiedział, że prace nad rozwojem interfejsu, który połączy ludzkie mózgi z superkomputerami, sztuczną inteligencją i globalną siecią, postępują w zadziwiająco dobrym tempie. Obecnie naukowcy wykonują eksperymenty z urządzeniem Neuralink na świniach i małpach w dwóch ośrodkach firmy, a mianowicie w San Francisco i Austin. Najbogatszy człowiek świata zapowiedział w sierpniu ubiegłego roku, że niebawem rozpoczną się również testy na ludziach.

Teraz okazuje się, że Neuralink czeka na ostateczną decyzję Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Jej przedstawiciele bacznie przyglądają się całemu projektowi. Musk uważa, że akceptacja rozpoczęcia eksperymentów na ludzkich ochotnikach nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku. Niewątpliwie, będzie to przełomowy moment dla rozwoju tego typu technologii.

Trzeba tutaj podkreślić, że chociaż podobne systemy są rozwijane w wielu ośrodkach na całym świecie, to jednak wszystkie w sposób nieinwazyjny, co oznacza, że czytanie i analiza fal mózgowych odbywa się za pośrednictwem nakładanej na głowę specjalnej czapeczki. W przypadku Neuralink, elektrody będą wszczepiane w czaszkę, bezpośrednio do mózgu człowieka za pomocą specjalnego robota.

Rozwijany przez szefa SpaceX i Tesli interfejs mózg-komputer budzi mnóstwo kontrowersji. Jednak sam miliarder uważa, że na dobry początek będzie to technologia, który ma za zadanie polepszyć jakość życia ludzi sparaliżowanych lub borykających się z defektami układu nerwowego.

geekweek.pl/kp