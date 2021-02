E-commerce odporny na pandemię! Praca czeka!

Kiedy mowa o branżach, które pandemię znoszą łagodniej niż inne, wymienia się przede wszystkim e-commerce. To tam zatrudnienie nie spadało, a w niektórych firmach wzrosło o nawet 1000 pracowników rok do roku.

„Branża logistyczna jest obecnie synonimem pewnego zatrudnienia. Wiele osób postanowiło w ostatnich miesiącach przebranżowić się i rozpocząć pracę w logistyce” – podaje Agata Boroń z DHL Parcel. „W 2020 zapotrzebowanie na usługi kurierskie rzeczywiście było dużo większe niż ktokolwiek mógł przewidywać” – przekonuje Anna Franke z GLS Poland.

Zatrudnienie w e-commerce to nie tylko logistyka. Ostatnie zapowiedzi nowej siedziby Allegro pokazały kolejne inwestycje i rozwój również w tej branży. – Do Allegro w 2019 roku dołączyło ponad 440 osób, w 2020 blisko 700 – mówi w rozmowie z Bankier.pl Paulina Kazimierska.

Zatrudnieni w logistyce według danych firmy Antal otrzymali średnio siedem ofert pracy w ciągu 2020 roku, to trzeci wynik i plasuje się tuż za branżą IT oraz finansami i księgowością. Z kolei w raporcie OLX na temat prognoz przyszłości na 2021 roku czytamy, że e-commerce cieszy się popularnością i rozwija się prężniej niż inne branże pomimo pandemii koronawirusa.

„Na znaczeniu zaczęła zyskiwać branża e-commerce, która zaczęła być postrzegana jako potencjalne zagrożenie dla tradycyjnych, stacjonarnych sklepów – aczkolwiek w nieokreślonej przyszłości”, podają autorzy raportu.

Ma to swoje odzwierciedlenie w liczbie ofert pracy, które zostały opublikowane na serwisie OLX. W sierpniu 2020 roku w porównaniu do lipca 2020 roku odnotowano wzrost w kategorii e-commerce o 16 proc., a w logistyce i zakupach o 29,1 proc. Z kolei w raporcie przygotowanym przez Pracuj.pl i dotyczącym rynku pracy specjalistów w 2020 roku zauważono wzrost zaangażowania rekrutacyjnego kandydatów rok do roku w takich kategoriach, jak obsługa klienta, call center, administracja IT czy właśnie e-commerce i w łańcuchu dostaw. W tych kategoriach odnotowano dwukrotnie lub nawet trzykrotnie większą aktywność kandydatów pod ofertami między kwietniem a czerwcem 2020 roku.

Portal Bankier.pl zapytał polskie platformy związane z rynkiem e-commerce o podsumowanie pod kątem zatrudnienia 2020 roku oraz o plany w 2021 roku. Okazuje się, że mimo względnej stabilizacji na rynku i perspektyw końca pandemii z uwagi na szczepienia, firmy nie zwalniają tempa.

–Do Allegro w 2019 roku dołączyło ponad 440 osób, w 2020 blisko 700. W tym roku planujemy zatrudnić ponad 1000 nowych osób. Blisko połowa z nich to specjaliści z obszaru technologii. Nieustannie powiększamy zespół i staramy się zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, komfortowe warunki pracy i przestrzeń do rozwoju. Od marca 2020 większość z nas pracuje z domu. By podnieść komfort pracy, każdemu pracownikowi przekazaliśmy bon o wartości 1000 zł na zakup niezbędnych rzeczy i umożliwiamy wypożyczenie sprzętu z firmy, na przykład monitora lub ergonomicznych krzeseł – mówi Paulina Kazimierska i dodaje, jak obecna sytuacja wpłynęła na handel w internecie.

–Pandemia przyśpieszyła pewne trendy w e-handlu, które obserwowaliśmy już w przeszłości. Polacy ruszyli na zakupy online, bo była to dla nich najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma zakupów. Widzimy, że nasi klienci nadal chętnie robią u nas zakupy i jest to poziom wyższy w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku – uzupełnia Paulina Kazimierska.

W OLX pandemia również nie przyniosła redukcji etatów. – Ani na moment nie przestaliśmy inwestować w nasze zespoły, nie tylko nikogo nie zwalniając z powodu pandemii, ale dodatkowo tylko w Polsce zatrudniając 187 osób od kwietnia do końca grudnia 2020 – komentuje w rozmowie z Bankier.pl Adam Kwieciński, general manager OLX Europe.

Wzrost siły roboczej, ale również podwyżki zaproponowano pracownikom Ceneo. – Jako Ceneo planujemy wzrost zatrudnienia każdego roku o około 40 osób. W 2019 zatrudnionych zostało 38 nowych pracowników, w 2020 - 37 osób, więc tendencja była wyrównana. Koronawirus w żaden sposób nie wpłynął negatywnie na aspekt zatrudniania nowych osób, nie obniżaliśmy też wynagrodzeń. W 2021 również zatrudnimy nowe osoby, a nasi obecni pracownicy będą mogli liczyć na podwyżki – podaje w rozmowie z Redakcją Katarzyna Jędrachowicz z biura prasowego Ceneo.

bankier.pl/kp