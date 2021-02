Już ponad milion zeznań złożonych przez Twój e-PIT

W ciągu siedmiu dni od udostępnienia usługi Twój e-PIT, podatnicy złożyli za jej pośrednictwem ok. miliona deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak dodano, w zeszłym roku taki wynik osiągnięto po 8 dniach od startu usługi

Najlepszym dowodem są zawsze liczby. A nasze dane wskazują, że usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Na naszym liczniku wybił milion złożonych zeznań, a ich liczba rośnie z godziny na godzinę. Rok temu o tej porze złożonych deklaracji podatkowych było około 100 tys. mniej - powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

MF przekazało, że w ubiegłym roku taki wynik osiągnięto po ośmiu dniach od startu usługi.

Jak podało MF, w ramach ponad 1 miliona złożonych formularzy PIT za 2020 r., podatnicy korzystający z usługi złożyli: 930 tys. deklaracji PIT-37; 65 tys. deklaracji PIT-28; 19 tys. deklaracji PIT-38; 6,5 tys. deklaracji PIT-36; 6,6 tys. oświadczeń PIT-OP.

Bardzo nas cieszy, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Pokazuje nam to słuszność obranego przez nas kierunku działania. Kierunku na cyfryzację jak największej liczby usług administracji skarbowej i większego otwarcia na podatników – dodał Kościński.

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska przekazała, że najwięcej osób rozlicza się na formularzu PIT-37.

„Jest już 930 tys. takich zeznań zaakceptowanych w usłudze. Zachęcam do korzystania z usługi Twój e-PIT. To wygodny i bezpieczny sposób na złożenie zeznania, bez wychodzenia z domu. To niewątpliwie duża oszczędność czasu. Dodatkowo, podatnik ma dostęp do historii swoich e-PITów, a dzięki integracji z serwisem e-Urząd Skarbowy do innych naszych e-usług. Co warto pamiętać, rozliczając się elektroniczne możemy liczyć na szybszy zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci nadpłatę w ciągu 45 dni” - powiedziała cytowana w komunikacie Rzeczkowska.

MF informuje, że w usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W usłudze można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego.

Resort finansów przypomina, że w 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2020 r. dla 23 262 396 podatników.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez serwis e-Urząd Skarbowy (e-US) na stronie podatki.gov.pl.

Jak podało MF, do uruchomionego 1 lutego br. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się ponad 4 mln razy. Złożono ok. 7 tys. różnych pism. 227 tys. razy wyświetlono szczegóły mandatu. 304 tys. osób zrealizowało płatności poprzez e-Urząd Skarbowy.

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce Twój e-PIT.

Czytaj też: Wzrost rentowności nie musi szkodzić hossie

PAP/KG