Od czwartku rozliczenia PIT w sieci. Oto nowości

Możliwość składania deklaracji PIT rozpocznie się 15 lutego, także w usłudze internetowej Twój e-PIT i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowości dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną - przekazuje Ministerstwo Finansów

Jedną z najważniejszych zmian w tegorocznym rozliczeniu jest rozszerzenie usługi Twój e-PIT.

Po raz pierwszy będą mogły z niej skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Jest to krok w kierunku uproszczenia procedur podatkowych dla szerokiego grona podatników

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Szczególnie chętnie z usługi Twój e-PIT mogą korzystać tzw. ryczałtowcy oraz osoby, których działalność gospodarcza jest obecnie zawieszona. To dla nich narzędzie, które może przynieść znaczne ułatwienie w procesie rozliczeń.

Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Ministerstwo Finansów podkreśla również znaczenie aktywowania usługi e-korespondencji w ramach logowania do e-US przy okazji rozliczania podatku. Jest to dodatkowy sposób na otrzymywanie ważnych informacji od urzędu, co może znacząco usprawnić komunikację z organami podatkowymi.

Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Zamiast 800+ otrzymasz 1200+ na dziecko. Jeden warunek

MF szykuje nowe aplikacje w e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT

Niemcy obalą wiatraki, by zbudować kopalnię węgla

Na podstawie PAP, jb