Technologia na wagę złota! Giganci stawiają na potencjał start-upów!

Flagowe okręty polskiej gospodarki w coraz większym stopniu wykorzystują potencjał start-upów – poszukując jednocześnie w segmencie nowych, innowacyjnych firm przełomowych technologii i związanych z tym szans na dynamiczny rozwój biznesowy.

Na utworzenie własnego akceleratora dla młodych spółek technologicznych zdecydował się m.in. PKN Orlen, lider innowacyjnych rozwiązań, który dzięki takiemu właśnie projektowi będzie mógł w zdecydowanie szybszym tempie testować i wdrażać przełomowe rozwiązania. A wszystko za sprawą połączenia często rewolucyjnych pomysłów na poziomie start-upów i ich komercyjnego wdrożenia w oparciu o możliwości finansowe, infrastrukturę, czy doświadczenie rynkowe koncernu.

Program konkursu wśród startupów ogłosił także Bank Pekao, poszukując dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla aplikacji mobilnych.

-Szukamy dostawcy innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi szybką analizę komentarzy i opinii na temat aplikacji mobilnych banku. Chodzi przede wszystkim o kompleksową ocenę, jak nasz produkt wypada w oczach użytkowników korzystających z internetowych sklepów z aplikacjami, jak Google Play i App Store – podkreśla Bartosz Zborowski, dyr. departamentu innowacji i płatności w Banku Pekao.

Z kolei w przypadku Alior Banku - już po przeprowadzeniu postępowania konkursowego - wyłonione zostały trzy podmioty, które zajmą się rozwojem aplikacji dla klientów (w ramach uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty).

Liczba spółek, które w ten właśnie sposób chcą wykorzystać potencjał dopiero co raczkujących biznesów jest coraz dłuższa i rośnie praktycznie z dnia na dzień. Do tego grona dołączył choćby Totalizator Sportowy, który postanowił utworzyć specjalny fundusz z pulą do 100 mln zł dla startupów (m.in. z obszaru gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, czy robotyki).

Jak zapewnia Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego, stworzenie funduszu corporate venture capital to realizacja jednej z zapowiadanych wcześniej inicjatyw strategicznych spółki, przewidzianej na lata 2017-2020. Program funduszu zakłada, że do 2023 roku zainwestuje on kapitał w grupę 15-20 podmiotów.

-Kontynuacja transformacji technologicznej wymaga od nas już nie tylko współpracy ze światowymi gigantami rynku gamingowego, lecz także otwarcia na wdrażanie produktów i usług dostarczanych przez młode, innowacyjne firmy, w tym polskie start-upy. Liczymy, że wsparcie tego potencjału przyniesie nam ogromne korzyści i przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju – dodaje Olgierd Cieślik.

Na podobny projekt zdecydował się również Polkomtel, wyszukując na rynku najbardziej obiecujących innowatorów w obszarze sieci 5G.

Wśród ekspertów panuje zgodne przekonanie, że w obliczu technologicznej rewolucji ten właśnie kierunek łączący wizjonerskie i często przełomowe pomysły z odpowiednim zapleczem może przynieść ogromne korzyści, będąc ważnym kołem zamachowym do dalszego rozwoju.

Cały artykuł dostępny w marcowym (03/2021) nr Gazety Bankowej

Krzysztof Pączkowski