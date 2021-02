Nowa strategia Banku Pekao! Oferta cyfrowa kluczem do sukcesu!

Stawiamy na unowocześnienie naszej oferty cyfrowej i ten właśnie kierunek będzie kluczowy w również przypadku całego sektora bankowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne skutki pandemii COVID-19. Szczegóły zaprezentujemy już pod koniec marca - powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao podczas konferencji prasowej.

Jak zauważył również szef banku w liście do akcjonariuszy, w 2020 roku zakończyła się perspektywa czasowa strategii ‘Siła Polskiego Żubra’ na lata 2018-2020, w związku z czym bank podjął działania zmierzające do opracowania nowej strategii na lata 2021-2023, która zostanie opublikowana jeszcze w tym kwartale.

-W 2020 roku wzmacnialiśmy działania transformacyjne. I będą one istotnym elementem kolejnego planu strategicznego na najbliższe lata - dodał Leszek Skiba.

-W odpowiedzi na trudny czas do generowania dochodów, podjęliśmy szereg strategicznych i operacyjnych działań w zakresie efektywności, redukując m.in. bazę kosztową o blisko 3,5 proc. w ciągu roku, a także przyspieszyliśmy ewolucję naszego modelu biznesowego na bardziej cyfrowy. Z jednej strony znalazło to wyraz w dalszej optymalizacji sieci placówek o 10 proc., a z drugiej w wykorzystaniu naszej uznanej w kraju i za granicą platformy cyfrowej PeoPay. To w dużej mierze dzięki jej rozwojowi, w 2020 roku przekroczyliśmy strategiczny poziom 2 mln aktywnych klientów mobilnych, a co druga pożyczka gotówkowa sprzedawana jest w kanale zdalnym - napisał również Skiba w liście do akcjonariuszy.

Prezes Pekao podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za 2020 r. podkreślał, że transformacja cyfrowa i bankowość zdalna „to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, co potwierdzają wyniki”.

Skiba wskazywał, że Bank Pekao od początku pandemii wspiera także przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami. Jak wymienił, oprócz dostępnych od wiosny 2020 r. wakacji kredytowych, bank poszerzył swoją ofertę gwarancji dla przedsiębiorców. Chodzi m.in. o uruchomienie dodatkowych 15 mld zł na zabezpieczenia kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK), kredyt obrotowy, dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

„Aktywnie reagowaliśmy na istotne ryzyka, które wynikają z tego, co widzimy dzisiaj w polskiej gospodarce i w polskich finansach - przede wszystkim chodzi o skutki COVID-19 i związane z tym bardzo duże rezerwy - powiedział Skiba.

Jak dodał, „uznaliśmy za niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę drugie istotne ryzyko, żeby być przygotowanym na wszystkie turbulencje, które mogą wynikać z prawnej formuły rozwiązania problemu kredytów frankowych”.

Skiba przekazał, że pomimo pandemii bank zwiększył swoją sumę bilansową. -Na koniec ubiegłego roku wyniosła ona 233 mld zł – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej - dodał.

Krzysztof Pączkowski