Alior Bank: Nowa strategia rozwoju na lata 2023-2024

Przedstawiona przez Alior Bank strategia rozwoju na najbliższe dwa zakłada bardzo ambitne cele, a jej główne założenia opierają się na trzech podstawowych filarach. Kluczowe znacznie będzie miała tutaj m.in. koncentracja na rozwoju kanałów mobilnych, wsparcie i obsługa mikro, małych i średnich firm, a także elastyczność we wprowadzaniu nowej oferty i usług. Te ostatnie będą również dynamicznie modyfikowane, w zależności od potrzeb rynku.

Bank stawia sobie za cel rozwój nowoczesnego, stabilnego i rentownego modelu biznesowego, który będzie poparty odpowiednio mocnym przyrostem wyników finansowych.

Jak zauważa Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, strategia pod nazwą „Bank na co dzień. Bank na przyszłość” to bardzo ambitny projekt, którego wdrożenie będzie miało kluczowy wpływ na rozwój instytucji w najbliższym czasie.

Choć przypomnijmy, że już teraz spółka może się pochwalić sukcesami – obsługując 4 mln klientów indywidualnych, czy też mając 1 mln użytkowników w ramach aplikacji Alior Mobile. Posiada także 8 proc. udziału w rynku pożyczek gotówkowych i - rekordowe w skali sektora bankowego – aż 23 proc. udziału w rynku ratalnym.

Już miniony rok był zapowiedzią przełomowych zmian, jakie mają nastąpić w najbliższym czasie – a ich elementy zostały opisane właśnie teraz w nowej strategii. Tu warto choćby wymienić innowacyjne rozwiązania dla klientów indywidualnych, wśród których wdrożony został już Alior Pay (nowatorska usługa pozwalająca odraczać, a następnie – na życzenie klienta – rozkładać na raty nie tylko transakcje internetowe, ale również te dokonywane w sklepach stacjonarnych – przyp. red.).

Pierwsi klienci korzystają z tego rozwiązania od połowy zeszłego roku. Jednak bank zamierza pójść dalej za ciosem i w oparciu o nową usługę rozwinąć także szereg innych, pozwalających na stworzenie bogatej oferty produktowej (dającej też możliwość zarządzania finansami nie tylko wśród klientów indywidualnych).

A jak szczegółowo wyglądają wspomniane na początku trzy filary nowej strategii?

Według Grzegorza Olszewskiego, pierwszy – określony nazwą „Wyższa kultura bankowości” – ma ogniskować się na rozwoju kanałów mobilnych. I tu kluczowe będzie wdrożenie całkiem nowej aplikacji, obejmującej dodatkowe funkcjonalności dla klientów. Jedną nich będzie także wspomniany już wcześniej system odroczonych płatności Alior Pay, który jednak – oprócz funkcji dedykowanych obecnym klientom – ma być również rozwiązaniem dla osób, które nie mają rachunku w Aliorze (bank prowadzi w tej sprawie rozmowy z Blikiem).

-Ten rynek rośnie bardzo dynamicznie, a w perspektywie kilku lat spodziewamy się jego podwojenia, przy szacowanym potencjale na poziomie 3,5 mld zł – podkreśla Grzegorz Olszewski.

Wskazuje także na kolejny bardzo ważny obszar (zawarty w nowej strategii pod nazwą „Wsparcie przedsiębiorczości”), na którym skoncentruje się w najbliższym czasie Alior Bank – a mianowicie na segmencie mikro, małych i średnich firm.

-W naszej strategii zakładamy ułatwienie procesu finansowania dla kluczowego obszaru naszej gospodarki, jakim są właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – gdyż to one wypracowują blisko połowę PKB. Historycznie zawsze wspieraliśmy polskie podmioty w okresie spowolnienia. Najbliższe dwa lata traktujemy tutaj jako szansę, którą wykorzystamy dzięki nowoczesnym narzędziom obsługi klienta i zautomatyzowanym procesom kredytowym – mówi prezes banku.

Jego zdaniem, przedsiębiorcy otrzymają szybkie finansowanie, a bank zapewni budowę wysokiej jakości portfela kredytowego. Wśród potencjalnych klientów bank widzi w tym segmencie przedsiębiorstwa o przychodach w przedziale kilku do kilkudziesięciu milionów zł, ale również te, których sprzedaż sięga nawet w granicach 200 mln zł.

Jak zapowiada Grzegorz Olszewski, Alior chce też działać elastycznie, dopasowując i rozwijając ofertę w zależności od sytuacji na rynku i bieżących potrzeb klientów. To trzeci filar, określony w strategii jako „Nowoczesny bank”.

-I tu wykorzystanie zasobów technologicznych, optymalizacja procesu wytwórczego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników mają nas doprowadzić nie tylko do wysokiej efektywności, ale także do szybkiego dostarczania naszym klientom wysokiej jakości produktów – dodaje szef banku.

Alior oszacował także prognozowaną wartość wskaźników, jakie chciałby osiągnąć w perspektywie do 2024 roku. W tym czasie ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) ma zwiększyć się do ponad 13 proc., natomiast wskaźnik obrazujący stosunek kosztów do dochodów ma spaść poniżej 45 proc. Z kolei zyski za 2022 i 2023 powinny zasilić kapitały własne, natomiast w dalszej przyszłości bank bierze pod uwagę możliwość wypłaty dywidendy.

Alior przygotował także prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych dla polskiej gospodarki. Zgodnie z szacunkami banku, w latach 2023-2024 PKB wzrośnie odpowiednio o 0,6 i 2,4 proc., natomiast stopa bezrobocia zwiększy się z 5,6 do 6,0 proc. Natomiast inflacja CPI ulegnie obniżeniu z 14,3 proc. w tym roku do 6,3 proc. w przyszłym (przy stopie referencyjnej NBP na poziomie 6,75 proc. oraz 5,75 proc.).

Krzysztof Pączkowski

Czytaj też: Banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów? Ankieta NBP