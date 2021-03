Wstrząsające fakty ws. zamku w Stobnicy! CBA zawiadamia prokuraturę!

Pieniądze, z których finansowana jest budowa zamku w Stobnicy, mogą pochodzić z przestępstw – do takich wniosków doszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje TVP 3 Poznań, chcą, by prokuratura wszczęła śledztwo. Do tej pory aktem oskarżenia objęto sześć osób, ale nie można wykluczyć, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Historia budowy tego obiektu w samym środku Puszczy Noteckiej sięga 2009 r., kiedy padły pierwsze wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Początkowo miała powstać tu zabudowa wielomieszkaniowa.

Po latach w Stobnicy wyrósł wielokondygnacyjny zamek, jego budowa trwa. Według kosztorysu sporządzonego na zlecenie prokuratury budowa zamku może pochłonąć w sumie nawet 400 mln zł.

–Na bazie już ustalonych faktów CBA zdecydowało się część materiału przekazać prokuraturze, który trafił ostatecznie do Zielonej Góry. Teraz to właśnie ta jednostka może ewentualnie wszcząć śledztwo i podjąć dalsze czynności – mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Prokuratura dopiero zapoznaje się z przekazanymi przez CBA aktami. Służby chcą wyjaśnić pochodzenie pieniędzy na tak wielką inwestycję. Część z nich trafiło do cypryjskiej spółki Pawła N. – jednego z właścicieli budowanego zamku. Później pieniądze przelano na konto spółki DJT, która buduje moloch w Stobnicy.

Do tej pory w toku postępowania zostało oskarżonych sześć osób, w tym dwóch budowniczych zamku, jego architekt, a także trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach, które wydało zgodę na budowę. Urzędnicy usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków.

Według prokuratury były już prezes spółki budującej zamek złożył fałszywe oświadczenie o przeznaczeniu tej działki na cele budowlane.

