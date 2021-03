W nowym numerze „Sieci”: Polskie firmy wyjdą z kryzysu obronną ręką

Jeżeli dobrze wykorzystamy najbliższe lata, to pomimo osłabienia przez pandemię nie tylko szybko się odbudujemy, ale wykonamy kolejny skok cywilizacyjny i realnie dogonimy poziom życia większości nadal bogatszych krajów europejskich – zapewnia Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju w rozmowie z Jackiem Karnowskim na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci”.

Z wywiadu wynika, że Polska już wkrótce ma szansę być państwem, w którym produkuje się szczepionkę przeciwko COVID-19. Zwiększy się także ich dostępność. To dzięki współpracy koncernu Novavax i polskiej firmy Mabion, w którą zainwestował PFR.

Zgodnie z porozumieniem między Mabionem a Novavaxem transfer technologii nastąpi w drugim kwartale tego roku. To pozwoliłoby rozpocząć produkcję szczepionki na skalę przemysłową w połowie roku. Polska dołączyłaby do dość elitarnego grona producentów szczepionek przeciw COVID-19.

Paweł Borys dodaje, że nasz kraj na pewno na tym skorzysta i cieszy się z sukcesu Mabionu. Rząd i PFR wsparły go w negocjacjach z Amerykanami. Przyznaje też, że inne możliwości były mocno ograniczone. (…) Novavax ma szczepionkę białkową, czyli w takiej technologii, jaką dysponujemy. Nie mamy firm, które poradziłyby sobie ze szczepionką mRNA. Konkretnie mówiąc: już nie mamy. Osiem lat temu tę technologię opracowała polska firma, która została jednak sprzedana niemieckiej. Szkoda.

Jako, że PFR dysponuje sporymi środkami finansowymi, istotne są także kwestie związane z bezpieczeństwem i walka z nadużyciami.

Od pierwszych dni współpracujemy z Krajową Administracją Skarbową, z ZUS, ze służbami specjalnymi, z prokuraturą, mamy opracowane kanały wymiany informacji. Osobiście poprosiłem ministra Mariusza Kamińskiego o objęcie całego programu tarczą antykorupcyjną. Sami identyfikujemy firmy, w których przypadku ryzyko wyłudzenia subwencji jest podwyższone. Opracowaliśmy z CBA specjalne algorytmy. Chodzi o zawyżanie kwot subwencji lub np. o firmy, które są w rejestrach karuzeli vatowskich. Nasz system blokuje wówczas pomoc. Każdy może się odwołać i wówczas sprawdzamy indywidualnie konkretną firmę - czytamy.

Prezes PFR odnosi się także do transformacji energetycznej i odchodzenia przez Polskę od węgla.

Musimy szukać kompromisu między bezpieczeństwem, zdrowiem i klimatem a możliwie niskimi cenami energii, co jest ważne i dla odbiorców indywidualnych, i dla konkurencyjności gospodarki. Wiatru i energii słonecznej nikt nam nie wyłączy, zwłaszcza jeżeli te źródła wzmocnimy atomem. To oznacza wysokie bezpieczeństwo. Redukcja emisji CO2 to nasze zdrowie, mniej chorób, a pośrednio niższe koszty opieki zdrowotnej dla budżetu. Rachunek jest więc oczywisty. Postawienie na najnowsze technologie i atom powinno dać nam z kolei konkurencyjne ceny energii. Spowalnianie tego procesu jest więc sprzeczne z naszym interesem społecznym i gospodarczym – mówi Paweł Borys.

