„Kolej dla żywności” – Grupa PKP wspiera eksport

Z inicjatywy spółek kolejowych PKP S.A., PKP CARGO, PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. oraz PKP LHS sp. z o.o. odbyła się dzisiaj konferencja pt. „Kolej dla żywności”. Głównym jej celem było przedstawienie potencjału logistycznego spółek Grupy PKP we wsparciu eksportu polskich produktów rolnych i spożywczych

W wydarzeniu w formule online uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli branży rolno-spożywczej, stowarzyszenia producentów, przetwórców oraz spółki Skarbu Państwa, które zajmują się eksportem produktów rolno-spożywczych.

„Kolej dla żywności” to kolejne wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei Państwowych i sektora rolnego reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Latem ubiegłego roku spółki kolejowe aktywnie włączyły się w kampanię organizowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i KOWR pod hasłem Kupuj Świadomie Produkt Polski. Na licznych nośnikach informacyjno-reklamowych, będących w zasobach polskiej kolei, promowany jest biało-czerwony znak towarowy PRODUKT POLSKI. Od grudnia ub.r. na polskich torach możemy zobaczyć nowoczesną lokomotywę PKP Intercity, na której umieszczone zostały logo kampanii oraz grafiki i treści promujące świadome wybieranie w sklepach polskich produktów. Konferencja „Kolej dla żywności” jest skierowana do producentów polskiej żywności, zrzeszonych w organizacjach rolniczych oraz spółek spożywczych, będących pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Konferencja jest symbolicznym otwarciem nowego rozdziału współpracy kolei z przemysłem rolno-spożywczym.

Chcemy pokazać możliwości spółek Grupy PKP, zarówno te stricte transportowe, jak również logistyczne. Wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego opracowaliśmy już program reaktywacji bocznic kolejowych; mamy w dyspozycji także ponad 150 nieruchomości, na których mogą powstawać np. terminale intermodalne. Konieczność inwestowania w infrastrukturę punktową to jeden z naszych głównych postulatów. Jako kolej chcemy wsłuchiwać się w głos i potrzeby rynku, chcemy dążyć do wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozie towarów oraz pracować na rzecz eksportu towarów za granicę. Przemawiającym na korzyść transportu kolejowego jest niski, w stosunku do transportu samochodowego, ślad węglowy. Tego oczekują także konsumenci produktów spożywczych – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

Podczas konferencji omówiono coroczny raport dotyczący tendencji w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2020 r., który okazał się bardzo dobry dla branży.

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o 7 proc., do 34 mld euro. Również import za rok 2020 wykazał 4,9 proc. wzrost, osiągając 22,3 mld euro. Dane te wyraźnie wskazują, iż polscy przedsiębiorcy radzą sobie na rynkach zagranicznych bardzo dobrze, pomimo ograniczeń wprowadzanych z powodu pandemii koronawirusa. Ze względu na rosnący eksport produktów rolno-spożywczych spółki z Grupy PKP zdecydowały się na wsparcie branży i zaproponowanie rozwiązań logistycznych, które sprostają dzisiejszym wyzwaniom rynkowym.

Polscy rolnicy produkują więcej żywności niż wynosi nasz popyt wewnętrzny. Dzięki temu nadprodukcję możemy sprzedać za granicę. Polska żywność cieszy się wysoką renomą. Szybki i dopasowany do danego rodzaju asortymentu transport jest bardzo ważny, by móc rozwijać się i zdobywać nowe rynki. Dlatego współpraca przewoźników z przemysłem rolno-spożywczym jest kluczowa w budowaniu coraz silniejszej pozycji polskiej żywności – podkreślił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Dodatkowo w czasie konferencji swoje prezentacje przedstawiły dwie wiodące spółki kolejowe z Grupy PKP CARGO: PKP CARGO S.A. i PKP CARGO CONNECT oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, prezentując pełną ofertę produktów TSL: od transportu konwencjonalnego kolejowego, przez rozwiązania intermodalne i multimodalne, możliwości przewozu drogowego, terminali przeładunkowych konwencjonalnych i kontenerowych, w tym terminala zbożowego w Dorohusku. Zaprezentowane zostały też rozwiązania z zakresu odpraw celnych oraz obsługi fito-sanitarnej.

Grupa PKP CARGO dysponuje największym w Polsce potencjałem przewozowym i jest w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, o czym świadczy nasze duże doświadczenie z dotychczasowej współpracy z zakładami z tej branży. Ale nie tylko o przewozy kolejowe tu chodzi, bo jako operator logistyczny możemy zapewnić naszym partnerom pełną usługę, obejmującą również - w razie potrzeby - przeładunek, magazynowanie, załatwienie formalności celnych czy dowóz samochodami ładunków na pierwszej i ostatniej mili – mówi Piotr Wasaty, członek zarządu PKP CARGO S.A. Z zainteresowaniem obserwujemy rekordowy wzrost eksportu polskiej żywności w ostatnich latach. Mamy długoletnie doświadczenie spedycyjno-logistyczne w transporcie towarów nie tylko koleją, ale również samochodami i drogą morską zarówno na zachód i południe Europy, a w ostatnich latach również do Azji. Współpracujemy w transporcie zboża z największymi operatorami na rynku. Świadczymy usługi przewozu cukru do portu w Gdańsku dla Krajowej Spółki Cukrowej. Kończymy projekt transportów całopociągowych do Turcji. Naszym atutem poza doświadczeniem jest również certyfikat GMP+, dający gwarancję bezpiecznego przewozu żywności – podkreśla Ivan Ružbacký, prezes zarządu PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. – Nasza Spółka PKP CARGO CONNECT z przyjemnością podejmie współpracę z eksporterami – dodaje. Jako jedyny przewoźnik towarowy w Polsce jesteśmy również zarządcą linii szerokotorowej, która umożliwia bezpośredni dostęp na rynki wschodnie, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego przeładunku na granicy. Dysponujemy również doświadczeniem i infrastrukturą przystosowaną do eksportu towarów spożywczych. Dzięki temu możemy zbudować dla Klientów kompleksową ofertę usług przewozowych, spedycyjnych i celnych w tym zakresie – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Tematem konferencji „Kolej dla żywności” była również infrastruktura punktowa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawił projekt budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo, który przeznaczony ma być do przeładunku produktów rolno-spożywczych.

Budowa terminala intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy, w województwie typowo rolniczym, umożliwiłaby obsługę potoków ładunków generowanych przez okolicznych przedsiębiorców w dynamicznie rozwijającym się gospodarczo rejonie. Obszar województwa kujawsko-pomorskiego, z uwagi na brak infrastruktury terminalowej, przy znaczącym potencjale przemysłowym, może stać się regionem przyjmującym a zarazem generującym skonteneryzowane potoki ładunków. Umożliwiłoby to likwidację zagęszczenia i usprawnienie przeładunków oraz stworzyłoby możliwość traktowania tej lokalizacji jako element tzw. portu zewnętrznego dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego w Gdyni, ze względu na przebieg linii kolejowej nr 201. Planowany terminal intermodalny stanowił będzie szerszy element powiązania polskich portów morskich z zapleczem w głębi kraju, przede wszystkim w ramach sektora rolno-spożywczego. Projekt powinien przyczynić się ponadto do wzrostu niezawodności i efektywności łańcuchów dostaw od pola do stołu – podkreślił Paweł Bukowski, prezes zarządu Terminal Emilianowo.

Podczas prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych zaciekawienie wśród uczestników wzbudził pomysł reaktywacji bocznic kolejowych w Polsce, realizowany w ramach pakietu nieruchomości logistycznych PKP S.A. oraz ogólnodostępnej infrastruktury usługowej (tory ładunkowe, rampy, place).

