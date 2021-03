DEBATA Polska-Azja. Wykorzystać doświadczenia azjatyckie, by walczyć z pandemią

Debata zatytułowana „Post-pandemiczne know-how: jak wykorzystać współpracę do odbudowy systemu ochrony zdrowia” była wyjątkowo ciekawym spotkaniem praktyków – osób odpowiedzialnych za działanie systemu zdrowia w Polsce i przedstawicieli firm i instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia

Jakie są azjatyckie doświadczenia z walki z pandemią korononawirusa? Jakie innowacje w sektorze ochrony zdrowia trzeba wdrożyć, żeby szybciej wyjść z korona-zapaści? Jak może wyglądać transfer technologii i know-how (na przykładzie Warsaw Health Innovation Hub)? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego, jaki odbył się w ramach Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021, dotyczącego współpracy gospodarczej z Dalekim Wschodem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. Spotkaniom, odbywającym się z uwagi na pandemię w formie wirtualnej, patronują także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem głównym wydarzenia jest Takeda Polska.

W panelu wzięli udział: dr n. med. Radosław Sierpiński kierujący Agencją Badań Medycznych, Tomasz Korkosz - director of government affairs Takeda Polska, Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dr Mariusz Sudoł, Dyrektor Operacyjny Hitachi Europe Ltd oraz dr Andrzej Zapaśnik, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej. Gospodarzem dyskusji była red. Grażyna Raszkowska, dziennikarka „Gazety Bankowej” oraz portalu wGospodarce.pl.

Kierujący najważniejszą w najnowszej historii Polski operacją logistyczną prezes RARS Michał Kuczmierowski podkreślał konieczność pilnego dojścia do pełnego bezpieczeństwa Polski w kwestii dostępności leków i środków ochrony osobistej. Logiczną drogą jest tu budowanie kompetencji poprzez partnerstwo, także oczywiście z firmami azjatyckimi.

Taka płynie fundamentalna nauka z tego kryzysu, że najlepiej liczyć na samych siebie i zaufanych partnerów. Chodzi o to, by lokować moce produkcyjne w naszym kraju, tworzyć zaplecze, laboratoria, prowadzić badania medyczne – mówił Kuczmierowski.

Tomasz Korkosz przypomniał, że Takeda zaprezentowała nieco inne podejście do COVID-19 niż firmy uczestniczące w wyścigu po szczepionkę.

My skupiliśmy się przede wszystkim na znalezieniu leku na Covid, który byłby produkowany osocza. Aktualnie odbywa się już badanie kliniczne na ostatnim etapie rozwoju, są już pierwsze sygnały, że jest to lek skuteczny i bezpieczny. Byłby to ogromny przełom terapeutyczny. Będziemy to mogli potwierdzić prawdopodobnie w kwietniu – powiedział. - W obszarze wykorzystywania osocza Takeda jest jednym z globalnych liderów i z pewnością mamy coś do zaoferowania w kontekście budowy fabryki osocza w Polsce. Widzimy, że polski rząd traktuje tę sprawę bardzo poważnie, czego dowodzi właśnie powołanie do nadzoru nad projektem doktora Radosława Sierpińskiego – dodał Korkosz.