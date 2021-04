Osoby 40 plus mogą zapisywać się na szczepienie

Osoby 40 plus, które wypełniły formularz, dostają możliwość zapisania, bo mamy wolne terminy i chcemy szczelnie je wypełnić - przekazał w czwartek PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Szef KPRM Michał Dworczyk w radiu RMF FM powiedział w czwartek, że otwarta została rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale zwolniła ona swoje tempo, dlatego uruchomione zostały zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość w styczniu.

Osoby takie powinny otrzymać SMS lub telefon z propozycją umówienia się na konkretny termin. Dziś w nocy wystawione zostały im automatycznie e-skierowania. Michał Dworczyk dodał, że w systemie rejestracji zarejestrowanych jest łącznie ok. 11 mln osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln.