Premier: Zaszczepiliśmy już 4 miliony osób powyżej 61 roku życia

Zaszczepiliśmy już ponad 4 miliony osób powyżej 61 roku życia. To ponad 4 miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19 - powiedział premier Mateusz Morawiecki

Premier odwiedził w piątek siedzibę Caritas Polska w Warszawie. „Cała polityka państwa i naszego obozu, obozu Prawa i Sprawiedliwości, jest nakierowana na pomoc tym najsłabszym” - mówił i podkreślił, że „świadczy o tym chociażby 13. emerytura, z którą ruszyliśmy, z kolejną pulą roczną wypłaty 13. emerytury”. „Świadczy o tym najwyższa od wielu waloryzacja emerytur, średnio o około 100 złotych miesięcznie, a najniższą emeryturę podnieśliśmy do 1250 złotych od tego roku” - dodał.

W tych dniach, drodzy nasi seniorzy, ważne jest, żeby zadbać o wasze zdrowie, wasze życie w walce z COVID-19 - podkreślał Morawiecki. „Cieszę się, że do tego dnia, do tego momentu zaszczepiliśmy już ponad cztery miliony osób powyżej 61 roku życia. To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19” - mówił.

Szef rządu poinformował, że w piątek rano odbyło się spotkanie rządowego zespołu. „Po raz pierwszy od dłuższego już czasu, bo te dni są takie długie, takie trudne, mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną, wciąż muszę apelować do wszystkich państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny - to takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych” - podkreślił.

Podczas konferencji premier podziękował wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy pomagają najsłabszym. „To jest miara człowieczeństwa i miara solidarności, którą się szczycimy się w naszym społeczeństwie i dzięki wam Polska staje się coraz lepsza” - mówił.

Wykonano 6,4 mln szczepień

W Polsce wykonano łącznie 6 462 769 szczepień, w tym 4 404 565 pierwszą dawką i 2 058 204 drugą – wynika z zestawienia opublikowanego w piątek na rządowej stronie gov.pl. Dzienna liczba szczepień wyniosła 185 049.

Do naszego kraju trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140. Po zastrzykach zanotowano 5593 niepożądane odczyny. Zutylizowano 7693 dawki.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneka.

Solidarność wartością

Solidarność nie jest pustym sloganem, ale wartością, która niesie ze sobą bardzo wiele treści; pomagając innym budujemy kulturę solidarności - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty w siedzibie Caritas Polska w ramach akcji Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów.

Szef rządu podczas wystąpienia podkreślał, że solidarność nie jest w języku polskim pustym sloganem, jest pojęciem, wartością, która niesie ze sobą bardzo wiele treści. Podkreślił, że pomagając innym „budujemy kulturę solidarności” i stajemy się jedną rodziną.

Premier oświadczył, że w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów, ruszy 35 tirów z 800. tonami żywności, która trafi do blisko pół miliona osób.

Każda taka paczka to jest - można powiedzieć - zwiastun nadziei, bo ktoś o kimś myśli, ktoś o kimś pamięta. Ci ludzie nie są pozostawieni sami sobie. Dlatego za ten dar serca tak bardzo serdecznie wszystkim dziękuję - mówił.

Premier przypomniał jednocześnie, że program ten ruszył wiele miesięcy temu i dziękował jego koordynatorce, minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg, prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi Kuczmierowskiemu oraz wolontariuszom za tak wspaniałe wsparcie dla tych, którzy w naszej wspólnocie potrzebują najwięcej pomocy.

Potrzebują pomocy ponieważ są starsi, słabsi, często schorowani, bezbronni - mówił Morawiecki zwracając uwagę, na dziesiątki wolontariuszy programu w skali całego kraju.

Morawiecki podkreślił też, że zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, to „święta nadziei” i właśnie ta - jak mówił - iskierka nadziei jest dawana poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

PAP/mt