Sundar Pichai dziękuje premierowi Morawieckiemu w dniu otwarcia Google Cloud

W środę w Warszawie zainaugurowano działanie Regionu Google Cloud - centrum przetwarzania danych i usług w chmurze. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezesem koncernu - Sundarem Pichaiem, który podziękował później Morawieckiemu na Twitterze

Jestem podekscytowany tym, że uruchamiamy nowy Region Google Cloud w Polsce. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę, liczę na to, że pomożemy ludziom w Polsce i na całym świecie rozwijać nowe możliwości - napisał Pichai, linkując nagranie swojej środowej rozmowy z szefem polskiego rządu.

Nasze główne europejskie centrum technologii dla usług w chmurze jest w Polsce, rozwijamy też nasze centrum badawczo-rozwojowe, widzimy, jak narzędzia cyfrowe pomagają w walce z pandemią i w pracy zdalnej oraz zdobywaniu informacji i cieszę się że mogliśmy nawiązać współpracę - mówił Pichai w rozmowie z Morawieckim. Szef Google’a chwalił również polskich inżynierów i ich kwalifikacje.

Morawiecki ocenił, że coraz więcej przedsiębiorców w Polsce interesuje się cyfryzacją, warto podejmować tego rodzaju inwestycje, to przyszłość gospodarki.

Region Google Cloud w Warszawie to nie tylko centrum przetwarzania danych, ale również regionalny ośrodek obsługi kluczowych usług chmurowych Google Cloud Platform. Dzięki niemu zmniejszą się opóźnienia przesyłu danych w regionie, a co za tym idzie - zwiększeniu ulegnie wydajność i prędkość aplikacji korzystających z usług Google Cloud. Zwiększy się również dostępność i stabilność chmury Google’a. To 25. taki ośrodek na świecie i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

PAP/mt