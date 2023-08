Morawiecki: Tusk był premierem polskiego bezrobocia

Donald Tusk był premierem polskiego bezrobocia. To powinni wszyscy widzieć tak, że aż boli - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rządowi PiS powiodła się walka z bezrobociem, które było „prawdziwą zmorą III RP”.

Podczas transmisji live na Facebooku w czwartek wieczorem, premier Mateusz Morawiecki odniósł się do faktu przyjęcia przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

„Cieszę się, że nasz budżet, który dzisiaj przyjęliśmy na rządzie, on pójdzie na Radę Dialogu Społecznego, później do Sejmu, jest budżetem bezpiecznym z punktu widzenia rynków finansowych. Ale jest także budżetem bezpieczeństwa Polski i Polaków: fizycznego, w ochronie zdrowia i społecznego” - powiedział szef rządu.

Wskazał, że jeśli „inflację zakładamy na przyszły rok na poziomie 6,6 proc., a podwyżki na poziomie ponad 12 proc. to znaczy, że naprawdę dla całej sfery budżetowej, w tym dla Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, dla armii, dla naszych żołnierzy i policjantów, przeznaczamy znaczące podwyżki właśnie po to, aby w tym szczególnym czasie jak najsprawniej czuwali nad naszym bezpieczeństwem” - zapewnił Morawiecki.

Jednocześnie premier zwrócił uwagę na planowany przyrost wydatków na ochronę zdrowia, w tym szpitale powiatowe oraz w sferę społeczną. „Nie tylko podtrzymujemy wszystkie nasze programy społeczne, ale je rozwijamy” - wskazał.

„Poprzez obronę miejsc pracy powiodło nam się coś, co w czasach III RP było prawdziwą zmorą, prawdziwym upiorem, a mianowicie walka z bezrobociem” - pokreślił Morawiecki. Jak zauważył, dane z UE potwierdzają w Polsce „rekordowo niski poziom bezrobocia i rekordowo wysoki poziom zatrudnienia poprzez utworzenie milionów miejsc pracy”.

Tymczasem - jak wskazał - „bezrobocie szalało w czasach Tuska, były powiaty, gdzie bezrobocie przekraczało 30 proc., a wśród młodych bezrobocie przekraczało 35 proc.” „Dlaczego wtedy wyprzedawany majątek nie poszedł na redukcję bezrobocia, dlaczego wtedy to co robiono, zabrane OFE, nie poszło na redukcję bezrobocia?” - pytał Morawiecki. Ocenił, że „Tusk był premierem polskiego bezrobocia i to powinni wszyscy widzieć tak, że aż boli”.

„Jestem po stronie tych, którzy uważają, że to właśnie naprawa finansów publicznych i rozwój infrastruktury tworzy perspektywy i warunki do szybszego wzmocnienia klasy średniej. To była nasza polityka ostatnich ośmiu lat i to będzie nasza polityka na kolejne cztery, osiem lat, o ile wyborcy tak zadecydują” - zapewnił jednocześnie Morawiecki.

