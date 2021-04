Jaki będzie efekt luzowania obostrzeń? "Poczekajmy z optymizmem"

Z optymizmem dotyczącym obluzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa należy wstrzymać się do 10 maja - powiedział prof. Robert Flisiak. W jego ocenie zachorowania mogą wzrosnąć w skutek powrotu dzieci do szkół i nieodpowiedzialnych zachowań w czasie majówki.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentowali w środę kalendarz luzowania obostrzeń epidemicznych na cały maj.

„Jest bardzo duży optymizm. Media pieją o obluzowaniach - zwykle jestem optymistyczny, ale studzę nieco nastroje” - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.

„Poczekajmy, co się wydarzy po długim weekendzie. Poczekajmy z tydzień, do ok. 10 maja. Jeżeli nie będzie wzrostu zakażeń, plan ten można będzie wdrożyć” - dodał. Prof. Flisiak podkreślił, że przedstawione przez premiera rekomendacje to jednak plan i może ulec on pewnym modyfikacjom.

„10 maja będziemy widzieć, czy jest on do zrealizowania, czy też trzeba będzie go zmodyfikować” - dodał.

Pytany o to, dlaczego data 10 maja jest tak ważna, wskazał na powrót części dzieci do szkół i majówkę. A w takich okolicznościach może dojść do wzrostu liczby zakażeń.

Przypomniał, że był za innym rozwiązaniem dotyczącym powrotu dzieci do szkół. Prof. Flisiak chciał, aby szkoły były otwierane w poszczególnych powiatach, a nie w całej Polsce. „Wtedy kontrola epidemii jest o wiele łatwiejsza” - powiedział.

Według prof. Flisiaka planu obluzowań nie ogłoszono za szybko. „Bardzo dobrze, że plan został ogłoszony i z tego, co wiem, podczas konferencji wybrzmiało, że trzeba pamiętać, że jeśli nastąpi wzrost zakażeń to trzeba będzie cofnąć się znowu o krok. Oby tylko krok” - zaznaczył.

Pytany o inne, potencjalnie niebezpieczne aktywności i branże pod kątem roznoszenia koronawirusa wskazał siłownie i wesela.

Z informacji, które znajdują się na stronie gov.pl wynika, że od 1 maja w całej Polsce będą obowiązywać jednolite zasady bezpieczeństwa. Od 1 maja otwarte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne; od 4 maja - galerie sztuki i muzea, sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe. 8 maja otworzą się hotele. 15 maja planowane jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni otwartej. Sporo obostrzeń ma być poluzowanych od 29 maja. Wtedy m.in. mają być otwarte restauracje, kina, teatry, szkoły podstawowe i średnie. We wszystkich wymienionych miejscach obowiązywać będzie ścisły rygor sanitarny, będą też ograniczenia dotyczące liczby osób, np. w kinach czy w restauracjach.

„W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała – w maju restrykcje będą stopniowo łagodzone. Nie oznacza to jednak, że pokonaliśmy koronawirusa. Walka trwa. Dlatego pomimo znoszenia obostrzeń, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa!” - podkreślono w serwisie gov.pl.

