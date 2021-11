Bardziej restrykcyjne limity to "mały krok"

Obostrzenia w postaci bardziej restrykcyjnych limitów dotyczących obłożenia różnego rodzaju obiektów – kin, kościołów czy teatrów, to mały krok – powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Pozytywnie ocenił zakaz lotów z krajów z dużą liczbą zakażeń wariantem omikron koronawirusa

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od 1 grudnia do 17 grudnia nowych obostrzeń epidemicznych. W związku z wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzony zostaje pakiet alertowy obostrzeń.

Wprowadzony będzie zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe; dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski powiedział, że na takie obostrzenia „zapatruje się dobrze”. Dodał, że trzeba ograniczyć zdecydowanie kontakt z państwami, gdzie rozwija się nowy wariant koronawirusa – omikron – i gdzie zaczyna on dominować.

Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen będą objęte kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której jednak będą mogły być zwolnione na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Dr Sutkowski stwierdził, że i te rozwiązania są dobre.

To rzeczy, które mają ograniczyć wejście omikronu do Polski – na to trzeba zwrócić uwagę, trzeba robić jak najwięcej badań genotypowych, bo to jest warunek tego, żebyśmy wiedzieli, czy on w Polsce jest, czy nie” – podkreślił.