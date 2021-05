Śpiewak: Celebrytka Kinga Rusin poucza nas jak żyć z "wygnania" na Malediwach

Kinga Rusin, była gwiazda TVN, w dniu głosowania nad Funduszem Odbudowy zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje z Konstytucją. We wpisie pod fotografią stwierdziła, że działania partii rządzącej są „tańcem na grobie Konstytucji”, a najgłośniej o szacunku do niej mówią ci, którzy traktują zawarte tam zapisy wybiórczo i dla własnych politycznych korzyści. Na wpis celebrytki zareagował Jan Śpiewak, aktywista miejski

Zdaniem Rusin Krajowy Plan Odbudowy zostanie przez PiS wykorzystany do tego, aby dalej finansować Telewizję Polską i „innych Rydzyków”. Celebrytka apelowała też do polityków opozycji, aby ci nie ufali Prawu i Sprawiedliwości.

Do działań byłej gwiazdy TVN, ale też jej podobnych, odniósł się aktywista miejski Jan Śpiewak. Zwrócił uwagę, że to „stały mechanizm” mediów społecznościowych, że oderwani od rzeczywistości celebryci bogacze uczą nas robaków co mamy myśleć i jak mamy żyć. Celebrytka milionerka Kinga Rusin poucza nas jak żyć z „wygnania” na Malediwach — zauważył działacz zastanawiając się, dlaczego „pusty typ i laska, którzy w życiu nic nie przeżyli, nic nie zaryzykowali, zawsze płynęli z prądem, mają pozycje, żeby czegoś nas nauczać?”

Śpiewak, powołując się na badania, napisał, że Instagram to najbardziej przemocowe medium społecznościowe, które może prowadzić do zaburzeń samooceny i stanów lekowych. Wyjaśnił, że mechanizm opiera się na przemocy bogatych nad biednymi.

Jesteśmy wrzuceni w wir ciągłego porównywania się z bajecznym życiem garstki bogaczy. Ich cały mandat do pouczania nas bierze się z ich udawanego lub prawdziwego wysokiego statusu materialnego — napisał Śpiewak. Kinga Rusin uczy nas jak żyć i co myśleć, bo jest bogata i od lat pieprzy głupoty w TVN. Tysiące domorosłych psychologów pokazują nam jak łatwo zdobyć kasę. Idź na psychoterapię! Ułóż sobie w głowie! Myśl pozytywnie to będziesz więcej zarabiać — dodał aktywista.

Następnie wskazał, że wcale tak nie będzie, ponieważ Instagram ma nas trzymać w pionie i dyscyplinować.

Masz być bezwolną owcą - konsumentem, który kupuje materialistyczną papkę. Dla influencerów i patocelebrytow jesteś tylko bezwolną masą, która tańczy jak się jej zagra. Nie jesteś ich przyjaciółką ani znajomym. Jesteś baterią w systemie, która ma dać im energię na nieustające wakacje na Malediwach, setną sukienkę i drogie auta. Nie polecam — napisał na Facebooku Jan Śpiewak.

