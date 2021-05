Wystawa Expo 2020 w Dubaju - Polska z mocną ofertą

Już za 140 dni rozpocznie się największe wydarzenie promocyjno-gospodarcze na świecie – Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju. Wydarzenie zostało przełożone o rok ze względu na pandemię koronawirusa, lecz utrzymało charakter stacjonarny. Polska wkracza w kluczową fazę przygotowań, za które odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Hasło przewodnie polskiej prezentacji brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”.

Pawilon Polski jest już prawie gotowy. Trwa rekrutacja 150 studentów do jego obsługi. Przedsiębiorcy mogą korzystać z kilkunastu inicjatyw specjalnie przygotowanego programu gospodarczego. Dzień Polski na Expo 2020 Dubai odbędzie się 7 grudnia 2021 roku. Poprzedzi go Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, zaplanowane na 6 grudnia 2021 roku.

Po okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19 nadszedł już najwyższy czas na działania probiznesowe i proinnowacyjne służące wzmocnieniu rozpoznawalności polskich produktów i usług oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na świecie. Expo 2020 w Dubaju będzie pierwszym od ponad roku tak dużym wydarzeniem promocyjnym o zasięgu globalnym, podczas którego zaprezentujemy potencjał polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Nasza obecność na Expo będzie także doskonałą okazją do nawiązywania i rozwoju bilateralnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i handlowej z partnerami z zagranicy. Wykorzystamy ją także do szerokiej promocji naszego potencjału turystycznego, a także różnorodności naszej tradycji i kultury – komentuje Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Nawet dziś jesteśmy w stanie podać przykłady polskich przedsiębiorstw, które doskonale radzą sobie na rynku emirackim - podkreślił wicepremier Gowin. Chcielibyśmy, aby przygotowane dla przedsiębiorców wydarzenia gospodarcze i programy promocyjne realizowane w związku z naszym udziałem w Expo 2020 w Dubaju, przyczyniły się do rozwijania istniejącej już współpracy oraz do budowania nowych relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej. W związku z tym na Expo planujemy prezentację Polskiej Strefy Inwestycji oraz szerokiej gamy ofert inwestycyjnych z takich obszarów polskiej gospodarki jak: odnawialne źródła energii oraz zielone technologie, branża rolno-spożywcza, poszukiwań i wydobycia węglowodorów, rozbudowy infrastruktury transportowej oraz infrastruktury wodnej, branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz, a także branża turystyczna – mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii - powiedział Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

W Dubaju Polska będzie zaprezentowana jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie - kreatywni, gościnni, pracowici, wykształceni, pełni energii, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy. Kreatywność będzie ukazana jako polska cecha - wartość, będącą źródłem sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej. Najważniejszą areną prezentacji naszego kraju będzie Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000m2, którego budowa zakończy się latem. Obsługa Pawilonu rekrutowana jest spośród studentów pięciu polskich uczelni, które zgłosiły się do programu praktyk, realizowanych przy okazji udziału Polski w Expo 2020 Dubai.

O końcowych pracach etapu przygotowań do targów Expo 2020 opowiedział Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. Jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań Polski do udziału w Expo 2020. Przed nami ambitne zadanie, ponieważ – co obserwujemy już teraz – program, który chcemy zaprezentować w Dubaju, wyróżnia się na tle innych państw kompleksowym podejściem do budowania marki kraju na arenie międzynarodowej - podkreśla Komisarz.

Świetny polski design, innowacyjne osiągnięcia polskiego biznesu, oferta kulturalna – ta tradycyjna i ta współczesna, a także specjalne inicjatywy dla dzieci oraz polskie smaki w restauracji Pawilonu Polski – to wszystko złoży się na wyjątkowość Pawilonu Polski, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Warto również podkreślić, że Expo to nie tylko festiwal opowieści o poszczególnych krajach, ale przede wszystkim płaszczyzna współpracy i kreowania przyszłości. Chcemy więc aktywnie brać udział w inicjatywach międzynarodowych, szczególnie tych o profilu gospodarczym, do czego zachęca nas organizator Expo 2020 Dubai – mówi Komisarz Generalny wystawy Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski.

Expo 2020 w Dubaju wsparciem dla polskich przedsiębiorców

Expo 2020 Dubai jest ważnym elementem promocji gospodarczej Polski, dlatego Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Partnerami stworzyła program gospodarczy złożony z 13 inicjatyw. Mają one wspierać przedsiębiorców w ekspansji na region Zatoki Perskiej, a także na Afrykę. Program ma na celu pokazać polskim firmom potencjał tych rynków, wskazać na możliwości, ale też ewentualne ryzyka i sposoby ich mitygacji. Oferta, która ma stać się impulsem do realizacji aspiracji eksportowych, skierowana jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Zdaniem Krzysztofa Dryndy, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, udział w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju ma dla Polski znaczenie przede wszystkim gospodarcze. To wyjątkowa szansa na prezentację potencjału naszego kraju na Bliskim Wschodzie, który jest światowym centrum wymiany handlowej. Co więcej, wartom, by polscy przedsiębiorcy wykorzystali nie tylko popyt wewnętrzny rynków Zatoki Perskiej, ale również całego kontynentu afrykańskiego.

Już teraz obserwujemy bardzo duże zainteresowanie firm przygotowaną przez nas ofertą, a do większości inicjatyw wciąż można się zgłaszać, do czego niezmiennie zachęcam. W szczególności zapraszam na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 6 grudnia 2021 roku w Dubaju. Co ważne, po zakończeniu Expo, nasze biura w regionie będą mogły kontynuować to, co rozpoczniemy tak spektakularnie. To niesamowicie istotne z perspektywy Polski dla pełnego wykorzystania potencjału tego wydarzenia – mówi Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Dedykowany program gospodarczy realizowany jest od początku 2021 roku. Pierwsze podsumowania pokazują wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców działaniami wspierającymi dążenia eksportowe na rynki arabskie:

Do tegorocznej edycji programu „Go to brand”, koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgłosiło się ponad 400 firm (wyniki poznamy w czerwcu).

W programie partnerskim realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zweryfikowano pozytywnie do tej pory ponad 80 firm.

Do udziału w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym zgłosiło się już ponad 100 firm. W wydarzeniu może wziąć udział nawet 500 uczestników z Polski oraz państw Bliskiego Wschodu.

W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polski zaprezentowanych zostanie ponad 150 firm reprezentujących branże z największym potencjałem eksportowym na rynki bliskowschodnie.

Firmy zainteresowane dołączeniem do programu gospodarczego są zaproszone w szczególności do:

· Zgłaszania się do udziału w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym (poprzez formularz na stronie www.expo.gov.pl), które będzie częścią obchodów Dnia Polski na Expo 2020 w Dubaju (forma stacjonarna)

· Udziału w programie partnerskim, który przewiduje 4 kategorie partnerstwa. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

· Udziału w cyklu webinariów edukacyjnych dotyczących rynku w regionie Zatoki Perskiej (start w drugiej połowie maja).

· Rezerwowania przestrzeni na spotkania biznesowe w Pawilonie Polski. Polscy przedsiębiorcy otrzymają możliwość organizacji spotkań biznesowych w Pawilonie Polski: salonu VIP i sali konferencyjnej na maksymalnie 70 osób. Start w III kwartale 2021 roku.

Więcej informacji: https://expo.gov.pl/dla-przedsiebiorcow

Jak opowiemy o Polsce w Dubaju?

Areną opowiadania o Polsce będzie Pawilon Polski, zaprojektowany przez warszawską pracownię WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności: tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.

polski pawilon w budowie / autor: fotoserwis PAP

Ekspozycja wewnętrzna będzie uniwersalnym przekazem o Polsce – zbiorem opowieści wyróżniających Polskę i Polaków – naszą gospodarkę, kulturę i wybitne osobistości. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii.

Najbardziej spektakularnym elementem ekspozycji będzie instalacja „Polski Stół”, która stanie się miejscem międzykulturowego spotkania oraz powitania gości Pawilonu, a jednocześnie, poprzez interaktywną, świetlną projekcję, miejscem kontaktu z językiem polskim. Instalacja „Polski stół” będzie unikalnym obiektem artystycznym, stworzonym z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe, przy wspólnym wysiłku polskich rzemieślników, artystów i inżynierów.

Polska ekspozycja została dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych i niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy.

Za koncepcję kreatywną i narrację ścieżki zwiedzania Pawilonu Polski, realizowaną w ramach kluczowych doświadczeń i treści materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart.

Biuro Komunikacji MRPiT/mt