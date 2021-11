Expo w Dubaju. Ćwierć miliona gości w Polskim Pawilonie

W ciągu pierwszych siedmiu tygodni Pawilon Polski na Expo odwiedziło ponad 250 tys. gości, zainicjowano ponad 410 kontaktów, m.in. z partnerami z RPA, Botswany, ZEA, Kanady - powiedział PAP Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju

Jak zaznaczył Malinowski, polski pawilon w ramach wystawy Expo w Dubaju jest miejscem spotkań polskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami. „Każdego dnia zespół ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wspiera polskie firmy w budowaniu relacji biznesowych, a także przybliża możliwości inwestycyjne zagranicznym gościom biznesowym” - powiedział. Dodał, że w ciągu pierwszych siedmiu tygodni trwania wystawy zainicjowano ponad 410 kontaktów, m.in. z partnerami z RPA, Botswany, Zambii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kanady, Filipin czy Niemiec.

W Pawilonie Polski regularnie odbywają się spotkania z potencjalnymi inwestorami z krajów GCC, zainteresowanymi projektami w sektorze ICT, FinTech, hotelarstwa, OZE, AgroTech - wskazał. Dodał, że podobne rozmowy toczą się podczas targów branżowych, które odbywają się równolegle do Expo 2020 Dubai - m.in. World Beauty Show i GITEX w październiku i listopadzie.

Według Malinowskiego informacja o udziale Polski w Expo 2020 Dubai dotarła za pośrednictwem mediów oraz kanałów społecznościowych do prawie 85 milionów odbiorców z całego świata.

Malinowski przekazał też, że od początku Expo PAIH nawiązał relacje z międzynarodowymi instytucjami, agencjami rządowymi, izbami handlowymi, m.in. z Abu Dhabi, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Libanu, Albanii, Indii czy Francji.

Przypomniał, że na początku grudnia odbędą się najważniejsze dla Polski wydarzenia w ramach wystawy: Dzień Polski (7 grudnia) oraz Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6 grudnia). „W programie przewidzieliśmy ścieżki eksportową i inwestycyjną, w podziale na 4 panele tematyczne: Green energy for the future, Infrastructure for the future – strategic, Digital economy – new opportunities for modern societies, Prospects for future growth – investment opportunities in Poland” - wyjaśnił.

Malinowski powiedział, że w ciągu pierwszych siedmiu tygodni polski pawilon na Expo odwiedziło ponad 250 tys. gości, którzy uczestniczyli w siedmiu dużych wydarzeniach biznesowych. Wśród najważniejszych wymienił seminaria organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu: „Zielone inwestycje a globalne wyzwania klimatyczne”, „Innowacje i trendy w sektorze kosmicznym i lotniczym” czy „Smart cities - rozwiązania przyszłości”.

Dodał, że zainteresowaniem zwiedzających cieszy się m.in. instalacja multimedialna „Polski Stół”, czy oferta dla dzieci – przed Pawilonem Polski znajduje się plac zabaw, a w strefie warsztatowej studenci prowadzą m.in. zajęcia z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych, skribotów i drukarek 3D do nauki kodowania i programowania.

Polska ekspozycja, jak zaznaczył, została dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych i niemal w całości ma charakter bezdotykowy.

Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęło się 1 października br. i potrwa do 31 marca 2022 r. Za organizację udziału Polski w Expo w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Areną polskiej prezentacji jest Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m kw., z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną symbolizującą stado ptaków. W jego centralnej części powstała instalacja artystyczna „Polski Stół”, która - jak zaznaczył Malinowski - jest rodzajem opowieści „o polskiej kreatywności, przedsiębiorczości, bogatej kulturze”.

PAIH – we współpracy z ponad 40 instytucjami i resortami – przygotowała specjalny program gospodarczy dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, korzystając z udziału Polski w światowej wystawie. Więcej o najbliższym wydarzeniu gospodarczym na: https://expo.gov.pl/event/the-polish-arab-economic-forum/

PAP/mt

Czytaj też: Wystawa Expo 2020 w Dubaju - Polska z mocną ofertą