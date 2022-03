Pawilon Polski zwycięzcą srebrnej nagrody na Expo 2020 Dubai

Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai otrzymał srebrną nagrodę za aranżację wnętrz pawilonów średniej wielkości. Nagrodę przyznało Bureau International des Expositions (Biuro Wystaw Światowych) – międzyrządową organizację odpowiedzialną za nadzorowanie i regulowanie Wystaw Światowych

Nagrody zostały ogłoszone podczas ceremonii „BIE Day Awards Ceremony” 30 marca 2022 r., będącej podsumowaniem sześciomiesięcznej Wystawy Światowej. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach: architektura i krajobraz, aranżacja wnętrz i interpretacja tematu. Laureaci zostali wybrani przez międzynarodowe jury złożone z dziewięciu ekspertów. Jury odwiedziło każdy pawilon na Expo 2020 Dubai w trakcie dwóch sesji, w styczniu i marcu 2022 roku.

Nagrody mają długą tradycję sięgającą 1851 roku, kiedy to w Londynie odbyła się pierwsza Wystawa Światowa. Stanowią integralną część Wystaw Światowych i odgrywają kluczową rolę w uhonorowaniu Oficjalnych Uczestników za ich wkład i wysiłki na rzecz rozwoju tematu Expo, zrównoważonego rozwoju i edukacji społeczeństwa.

Narracja Pawilonu Polski zbudowana jest wokół hasła przewodniego polskiego udziału w Expo 2020 Dubai - “Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. We wnętrzach pawilonu dominuje naturalne drewno oraz biała rzeźba kinetyczna przypominająca lecące ptaki. Jedną z głównych atrakcji jest instalacja artystyczna „Polski Stół” będąca miejscem spotkań gości pawilonu. Instalacja została stworzona z ponad 120 modułów drewnianych oraz modułów specjalnych z m.in. z miedzi, aluminium, szkła czy ceramiki.

Cały nasz zespół ogromnie ucieszyła nagroda Biura Wystaw Światowych, które są integralną, wyczekiwaną częścią każdego Expo. To uwieńczenie naszych wieloletnich przygotowań i sześciu miesięcy aktywnej promocji Polski na Expo 2020 Dubai. Pawilon Polski jest architektonicznym dziełem sztuki ukazującym siłę polskiego designu i kreatywność Polaków. Odwiedzający mogli poznać w nim opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości – powiedział Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, Adrian Malinowski.

Przygotowanie ekspozycji Pawilonu Polski – od projektowania do realizacji – stało się okazją do spotkania wielu fantastycznych zespołów, bez których ten projekt nie mógłby powstać. Doświadczenie Pawilonu jest sumą tego, co o Polsce chciało opowiedzieć łącznie kilkaset twórczyń i twórców - artystów, projektantów, naukowców, inżynierów i przedsiębiorców. To nagroda dla nas wszystkich. Największe brawa należą się jednak gospodarzom Pawilonu, którzy przez ostatni pół roku dali mu jego najważniejszą treść, goszcząc międzynarodową publiczność, jak nikt inny na Expo. Brawa dla całego zespołu Poland at Expo i najlepszych na świecie studentów polskich uczelni – komentuje Jan Pomierny, producent kreatywny, prezes Science Now - Stellar Fireworks.