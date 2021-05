Rzecznik rządu o Polskim Ładzie: Jest korzystny lub neutralny dla 90 proc. podatników

Polski Ład jest korzystny lub neutralny dla 90 proc. podatników; na emeryturze bez podatku zyska aż 91 proc. emerytów i rencistów - podkreślił w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller. „Nie straci nikt, kto zarabia na umowie o pracę do 10 tys. zł” - dodał.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Część ekspertów wskazuje jednak, że niektóre z rozwiązań, zwłaszcza wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej także dla przedsiębiorców (bez możliwości odliczenia jej od podatku) w efekcie oznacza wzrost obciążeń dla wyższej klasy średniej.

„#PolskiŁad jest korzystny lub neutralny dla 90 proc. podatników. Na emeryturze bez podatku zyska aż 91 proc. emerytów i rencistów. 18 mln Polaków zyskuje na zmianie. System jest tak skonstruowany, że każdy kto zarabia na umowie o pracę do 10 000 zł nie straci” - czytamy we wpisie rzecznika rządu opublikowanym w niedzielę na Twitterze.

Podobne wyliczenia przedstawiał już wcześniej m.in. wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin - jego zdaniem regulacje przedstawione w programie oznaczają obniżkę podatków dla 90 proc. Polaków, dla 5 proc. są „neutralne”, a dla kolejnych 5 proc. „rzeczywiście oznaczają wzrost, ale nie podatków, tylko danin społecznych”.

Zgodnie z zapowiedzią premiera wokół programu planowane są szerokie konsultacje.

PAP/kp