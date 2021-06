Premier: Prokuratura, wymiar sprawiedliwości to kompetencje krajowe

Prokuratura, wymiar sprawiedliwości zależą od kompetencji krajowych; generalnie wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji krajowych i nie jest kompetencją przyznaną instytucjom europejskim - mówił premier Mateusz Morawiecki, pytany o nieprzystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska (EPPO - European Public Prosecutor’s Office), która rozpoczęła działalność we wtorek 1 czerwca, ma prowadzić sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do EPPO przystąpiły 22 kraje UE. Pięć pozostałych - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania - może dołączyć w dowolnym momencie.

Premier Morawiecki pytany w środę w Sochaczewie, jak ocenia decyzję o nieprzystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej, odparł: Bardzo dobrze oceniam tę decyzję.

Prokuratura, wymiar sprawiedliwości to są byty, które zależą od kompetencji krajowych. Odsyłam do traktatów. Generalnie wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji krajowych i nie jest kompetencją przyznaną instytucjom europejskim - dodał Morawiecki.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekonywał niedawno w telewizji wrealu24, że prokuratura polska „świetnie sobie radzi” m.in. w zwalczaniu przestępstw związanych z wyłudzeniami VAT, a EPPO „powoli zagarniałaby” obszar jej działalności. I nasza prokuratura stałaby się pachołkiem prokuratury europejskiej. Ja się na to nie zgadzam – mówił szef MS.

Wicepremier Jarosław Gowin, który pełnił funkcję szefa MS w latach 2011-2013, podkreslił we wtorek, że jako minister sprawiedliwości też był przeciwnikiem przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO i organizowanie jej prac oraz kolegium prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych. Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie oraz stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.

PAP/mt