Markson: Fauci ojcem chrzestnym badań nad wzmacnianiem koronawirusa

Dziennikarka telewizji Sky News Sharri Markson stwierdziła, że Anthony Fauci jest uważany za “ojca chrzestnego” badań nad wzmacnianiem chorobotwórczego działania koronawirusa (ang. Gain-of-Function) po tym, jak odkryła związany z badaniami dokument z 2012 r. w którym Fauci wyraża opinię, że korzyści z takich badań są warte zaryzykowania wybuchu pandemii – informuje portal skynews.com.au

Główny doradca medyczny Białego Domu dr Anthony Fauci był informowany w lutym ubiegłego roku, że COVID-19 wykazuje charakterystykę świadczącą o tym, że mógł być genetycznie zmodyfikowany w laboratorium, jak wynika z opublikowanych emaili – czytamy na portalu skynews.com.au.

Według emaili na wczesnym etapie pandemii, na początku 2020 r., Fauci przejmował się faktem, że Wuhan uzyskał finansowanie badań nad wzmacnianiem chorobotwórczego działania patogenu. Zdaniem Markson, jest to niepojęte, że urzędnik odpowiedzialny za ochronę zdrowia publicznego zajmuje takie stanowisko, ale on tak właśnie zrobił.

Widzimy obecnie naprawdę dużo emaili, w których [Fauci – przyp. red.] sprawdza, czy może być uznanym za odpowiedzialnego lub czy Narodowy Instytut Zdrowia (ang. NIH) może być uznany za odpowiedzialny za finansowanie badań, w wyniku których skonstruowano wirusa, który „się wymknął” – pisze Markson.

Jak czytamy na portalu, Sharri Markson powiedziała, że istnieje „realna możliwość”, że amerykańskie fundusze, jakimi dysponował Fauci, posłużyły do sfinansowania wirusa, który mógł się wymknąć, co doprowadziło do wybuchu globalnej pandemii.

Następnie, zdaniem dziennikarki, ludzie pokroju Fauciego wykonali rozmaite ruchy, aby sprawa nie wyszła na jaw.

W pracy naukowej wydanej przez Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne w październiku 2012 r. dr Fauci przyznawał, że te kontrowersyjne badania naukowe mogą wywołać pandemię – czytamy na portalu opindia.com. Jest to mało prawdopodobny, ale wyobrażalny przebieg zdarzeń - co będzie, jeśli taki naukowiec zostanie zainfekowany wirusem i stanie się to przyczyną wybuchu pandemii - zastanawiał się Fauci. Następnie Antony Fauci konkludował, że i naukowcy związani z badaniami i on sam twierdzili, że korzyści płynące z takich badań i wynikająca z nich wiedza przewyższają ryzyko.

