Messenger znowu pod ostrzałem. Ostrzeżenie dla użytkowników iPhone'ów

Messenger od dawna jest odradzany do użytkowania jako podstawowy komunikator. Okazuje się, że daje kolejne ku temu powody

Tym razem chodzi o brak szyfrowania typu end-to-end. Jest to o tyle dziwne, że wprowadzone jest choćby w WhatsApp, innej aplikacji należącej do Facebooka. O sytuacji pisze portal ithardware.pl:

Facebook opóźnia wprowadzenie szyfrowania end-to-end w Messengerze. Ekspert bezpieczeństwa zaleca migrację na inne rozwiązania, choć brak szyfrowania może być zaletą w przypadkach, gdy nadzorowanie wiadomości jest pożądane - na przykład w monitoringu zagrożeń dzieci.

Opóźnienia we wprowadzeniu aktualizacji aplikacji są rzekomo związane z obawami, że szyfrowanie Messengera doprowadziłoby do wielu niebezpiecznych sytuacji. Nie wiadomo na razie kiedy dojdzie wreszcie do aktualizacji.

Ponadto Zac Dofman w „Forbes” tłumaczy, że ” pewnością nie powinienno się używać go jako domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości jeśli korzysta się z Androida, gdzie przełączanie z domyślnych ustawień systemu operacyjnego jest opcją – w przeciwieństwie do iOS” - wyjaśniając - nie należy używać Messengera jako ogólnej aplikacji do obsługi wiadomości (w tym SMS) na Androidzie, na iOS nie ma możliwości zmiany aplikacji do obsługi wiadomości tekstowych.”

