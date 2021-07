Gang nastolatków w Małopolsce kradł paliwo z samochodów

Wadowiccy policjanci zatrzymali 18-latka, który wielokrotnie włamywał się do samochodowych baków i kradł z nich paliwo. Gdy to robił, na czatach stali jego kompani: 14-latek oraz 16-latka – podała w poniedziałek małopolska policja

Funkcjonariusze ustalili, że za kradzieżami stoi 18-letni mieszkaniec gminy Andrychów. Został zatrzymany w mieszkaniu.

Mężczyźnie przedstawiono sześć zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Okazało się, że podejrzanemu pomagały dwie osoby nieletnie, które stały na czatach w chwili, gdy on kradł paliwo. Był to 14-letni wadowiczanin oraz 16-letnia mieszkanka gminy Wadowice, którzy za swoje czyny odpowiedzą przed sądem dla nieletnich – dodał Gleń.