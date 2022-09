Policja uderza w groźny gang. Kradli samochody w Europie

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem dolnośląskiej Prokuratury Krajowej zatrzymali czterech członków gangu zajmującego się kradzieżą samochodów w Europie, które następnie demontowali w Polsce i części sprzedawali przez internet. Wśród zatrzymanych był szef grupy - Sławomir K.

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała PAP, że policjanci z wrocławskiego CBŚP wspólnie z dolnośląską Prokuraturą Krajową ustalili członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej głównie w krajach Unii Europejskiej, którzy zajmowali się kradzieżami samochodów. „Skradzione auta demontowano w Polsce na części i podzespoły, a następnie sprzedawano przez internet” - zaznaczyła policjantka.

„W trakcie czynności odzyskano części samochodowe, m.in. silniki i elementy karoserii, które skradziono w Niemczech i Szwecji. Do badań zabezpieczono także mazdę CX5 wartą około 80 tys. zł” - dodała rzeczniczka CBŚP.

„Mężczyźnie przez dłuższy czas udawało się uniknąć zatrzymania dzięki stosowanym środkom konspiracyjnym, przez co jego zlokalizowanie było utrudnione. Podejrzany m.in. opuszczał wyspę i wykonywał połączenia telefoniczne z dala od swojego miejsca pobytu. Dzięki zastosowaniu przez funkcjonariuszy specjalistycznych środków technicznych podejrzanego udało się namierzyć i w konsekwencji zatrzymać” - tłumaczyła PK.

Po zatrzymaniu cztery osoby zostały doprowadzone do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. „Prokurator przedstawił Sławomirowi K. zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz kilku paserstw samochodowych, w tym co do mienia znacznej wartości. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa” - podała PK.