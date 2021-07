8 wskazówek dla tiktokerów, które pozwolą zachować bezpieczeństwo

Z aplikacji TikTok korzysta w skali miesiąca ponad milion osób. Jednak eksperci ostrzegają użytkowników przez pułapkami zastawianymi zarówno przez samego dostawcę, jak i hakerów

Chińska platforma mediów społecznościowych TikTok, na której udostępniane są krótkie filmy, niemal od dnia debiutu znajduje się pod lupą rządów i specjalistów ds. bezpieczeństwa. Jednym z najczęściej wysuwanych zarzutów wobec właścicieli tego serwisu jest inwigilacja użytkowników. Osobną kwestią pozostają działania cyberprzestępców skierowane wobec użytkowników tego serwisu.

TikTok - kopalnia danych

Platforma TikTok zbiera dane osobowe oraz techniczne z urządzeń użytkowników, które można podzielić na trzy kategorie. Do pierwszej grupy należą informacje podawane podczas tworzenia konta lub pozyskiwane podczas korzystania z platformy. Są to adresy e-mail, numery telefonów, hasła i nazwy użytkowników, wiek, a także dane dotyczące płatności (numery kart kredytowych oraz informacje o koncie PayPal). Druga kategoria obejmuje dane stron trzecich. Operator gromadzi je za każdym razem, gdy użytkownicy decydują się zarejestrować lub połączyć się za pomocą innej platformy mediów społecznościowych, takiej jak Facebook, Instagram czy Twitter. Wreszcie do trzeciej zalicza się automatycznie zbierane danych podczas korzystania z aplikacji, np. informacje techniczne i behawioralne, takie jak model urządzenia, adres IP, identyfikatory urządzenia, rozdzielczość ekranu, wzorce lub rytmy naciśnięć klawiszy, stan baterii, ustawienia dźwięku i lokalizacja.

Dane osobowe Internautów przekładają się na ogromne pieniądze dla firm technologicznych handlujących informacją. Każdy ślad pozostawiany podczas przeglądania stron internetowych czy korzystania z aplikacji jest wielokrotnie analizowany i monetyzowany.

Wszystko, co robimy online, jest śledzone i przetwarzane w różny sposób, nawet jeśli jest to tylko ciąg liczb lub identyfikatorów, które niekoniecznie wskazują bezpośrednio na Twoją osobę. Media społecznościowe w zakresie ochrony danych wiążą się z dużymi wyzwaniami zarówno dla przeciętnych surferów, jak i zaawansowanych użytkowników - mówi Dariusz Woźniak z firmy Marken, dystrybutora Bitdefender w Polsce.

Co zrobić, aby poprawić swoją prywatność i bezpieczeństwo w TikTok

Internauci bardzo często wychodzą z założenia, że nie przytrafi im się żadne nieszczęście. Jednak należy postępować na odwrót tzn. podjąć działania, które pozwolą maksymalnie zabezpieczyć się przed oszustami i hakerami. Wprawdzie znane gwiazdy TikToka, zarabiające setki tysięcy dolarów na swoich filmikach, nie mają zbyt wielkiego pola manewru w zakresie ochrony prywatności, ale przeciętni użytkownicy mogą sobie na to pozwolić. Bitdefeneder sugeruje by przeprowadzić w profilu użytkownika kilka drobnych zmian, co pozwoli zapobiec incydentom i ograniczyć cyfrowe ślady:

Przestań nadmiernie udostępniać informacje. Nie używaj pełnego imienia i nazwiska. Nigdy nie pokazuj adresu domowego ani innych szczególnych cech dotyczących lokalizacji.

Posiadanie wielu obserwujących jest bardzo przyjemne, ale może być również niebezpieczne, ponieważ nie znasz intencji osób, które Cię obserwują.

Konta TikTok są domyślnie publiczne, ale możesz zmienić profil na prywatny, przechodząc do ustawień prywatności i bezpieczeństwa. Ta opcja nie pozwoli innym użytkownikom na pobieranie Twoich filmów, sprawdzania biografii oraz listy obserwujących.

Widoczność treści – jeśli nie chcesz, aby cała społeczność TikTok oglądała Twoje filmy, rozważ wyłączenie opcji „Zasugeruj swoje konto innym” w aplikacji.

Unikaj interakcji użytkowników, ograniczając osoby, które mogą oglądać Twoje filmy lub wysyłać do Ciebie bezpośrednie wiadomości — nigdy nie wiesz, jaki rodzaj wiadomości do Ciebie dotrze. Może to być nienawistna notatka, która zrujnuje dzień, spam lub oszustwo mające na celu wydobycie poufnych informacji.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa, które warto rozważyć, to wybór unikalnego hasła. Wprawdzie TikTok nie oferuje metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, ale po dodaniu numeru telefonu do profilu, można wybrać logowanie z weryfikacją.

Warto też wyłączyć zapisywanie danych logowania, aby uniemożliwić nieautoryzowanym osobom zalogowanie się na konto, kiedy urządzenie zostanie naruszone lub zgubione. Nie można też klikać na linki otrzymywane od osób nieznajomych, ponieważ mogą one zawierać złośliwą zawartość lub kierować na witrynę phishingową.

Czytaj też: 10 milionów dolarów za informacje o cyberprzestępcach

Mat.Pras./KG