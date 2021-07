Jak do nowej rzeczywistości dostosuje się biznes?

Ponad sto debat na najaktualniejsze zagadnienia gospodarcze, kilkanaście bloków tematycznych, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki – 13 już edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

Wśród głównych nurtów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego znajdą się takie tematy jak: czas odbudowy w gospodarce, Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii oraz cyfryzacja. Ważnym zagadnieniem będzie także „Obywatel i konsument w czasach nowej normalności”.

Musimy pamiętać, że dla biznesu ważny jest konsument. Ważny w ogóle po pandemii będzie człowiek. Biznes musi sobie odpowiedzieć na pytania, czego oczekuje, jak się zachowuje, na co będzie pozwalał, bo to może być inny człowiek niż przed pandemią. Wszyscy jesteśmy konsumentami, a biznes musi się dowiedzieć, jacy dokładnie będziemy po pandemii – mówi Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Od pierwszej edycji wydarzenia w 2009 roku, zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego powstaje w dialogu z partnerami, ekspertami i uczestnikami. Członkowie Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021 na spotkaniu 9 lipca br. ustalali szczegóły debat i zagadnienia, które poruszane będą we wrześniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zauważyła, że dużo dziś mówi się o nauce, jako kapitale intelektualnym.

Ważnym tematem w najbliższym czasie będzie przygotowanie ludzi na nową rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość, która zrodziła się poprzez pandemię, będzie inna. Oczywiście wrócimy do realnych spotkań, jednak wzbudzone oczekiwania pracowników, pracodawców czy studentów, nie pozwolą nam wrócić do rzeczywistości, którą znamy. Jesteśmy świadkami, kiedy cyfryzacja i automatyzacja stają się osią działań naszej każdej aktywności – zauważyła Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Chcemy go uczynić motorem rozwoju gospodarki i transformacji gospodarki nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, a może i na świecie. Jesteśmy dobrym przykładem, który może pokazać jak należy dokonywać transformacji z tej opartej na węglu, w kierunku gospodarki cyfrowej, gospodarki zielonego ładu – mówiła rektor.

Artur Pollak, prezes APA Group odniósł się do sytuacji deficytu pracowników na rynku pracy.

Problemem, który staje się globalnym, jest brak wykonawców i ekspertów w małych i średnich przedsiębiorstwach Na dziś nie ma możliwości realizacji w nich zaawanasowanych projektów, właśnie przez brak ludzi. Mówimy zarówno o projektach badawczo-rozwojowych jak i wdrożeniowych. Centra usług wspólnych to drenaż ekspertów, informatyków – to duży problem i duże zagrożenie. Mniej się obawiam, że sztuczna inteligencja wyeliminuje ludzi z rynku. Najpierw zrobią to duże korporacje – powiedział.

Rynek pracy w tej chwili bardzo mocno idzie w kierunku pracy zdalnej, przy udziale nowych technologii. Tutaj pandemia przyspieszyła wiele procesów. Trzeba jednak umieć pogodzić pracę zawodową poza miejscem zamieszkania z tym, aby dalej była ona efektywna, wymierna oraz zapewniała bezpieczeństwo przedsiębiorcom – mówił Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Śląsk potrzebuje strategii aktywnych. Ten region jest kapitałem dla Polski i polskiego przemysłu. Osobiście irytuję się, kiedy słyszę dyskusję, że Śląsk jest problemem, że trzeba go ratować. Należy wyeksponować możliwości, które tu są. Dla niektórych górnicy to osoby z kilofami a tymczasem to ludzie, którzy obsługują automatyczne urządzenia i maja ogromną kulturę organizacyjną. Poza tym, oni są. A pracowników zaczyna nam brakować – powiedział Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przed nami wielkie wyzwania dotyczące transformacji. Należy się zastanowić, na jakim przemyśle ma się opierać Śląsk. Być może nie musi to być przemysł tradycyjny, może to być nauka. Rozmawiamy z uczelniami o takim skoku jakościowym, żeby dla stolicy aglomeracji zbudować „drugą nogę”. Mamy już strefę kultury a teraz czas na strefę nauki. To mogłoby być motorem dla całego regionu –zapowiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W efekcie działania Programu Inwestycji Strategicznych przewidzianego w Polskim Ładzie na rynku może się szybko pojawić 20 mld zł, przy rocznych inwestycjach polskich samorządów w kwocie około 40 mld zł. Obawiamy się, że wpłynie to negatywnie na ceny materiałów i usług budowlanych i na ożywienie gospodarki w ogóle – zaznaczył Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.