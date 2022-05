LOTOS o inwestycjach w offshore: „To sektor, który budzi nasze ogromne zainteresowanie”

O inwestycjach w infrastrukturę morskiej energetyki wiatrowej i ich znaczeniu dla powodzenia transformacji polskiej energetyki rozmawiali uczestnicy panelu „Offshore”, który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W czasie panelu Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic, zarysował perspektywę pomorskiego giganta energetycznego w zakresie energetyki wiatrowej i OZE

Tematyka morskiej energetyki wiatrowej przedstawiona została w kontekście cywilizacyjnym, jako jednego z kluczowych elementów dla powodzenia transformacji polskiej energetyki i całej polskiej gospodarki. Eksperci wskazywali, jak wyglądają łańcuchy dostaw dla energetyki wiatrowej na morzu. Rozmawiali o tym, czy local content to za mało i co produkują, co mogą wytwarzać polskie firmy?

Debata dotyczyła kwestii związanych z potencjałem, oczekiwaniami, praktycznymi możliwościami i współpracą z potentatami. Dotknięto także tak ważnych kwestii, jak transfery kadr i transfery technologii. Pojawiły się pytania o to, jak polskie firmy są zaangażowane w sektor offshore, jakie inwestycje w infrastrukturze są konieczne i skąd można pozyskać finansowanie. Kluczowe były kwestie dotykające gospodarczego otoczenia sektora offshore wind: edukacja, przygotowanie kadr i zatrudnienie, finansowanie innowacji i badań, regulacje krajobrazowe, wykorzystanie potencjału polskich portów.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni Michał J. Kołodziejczyk, prezes zarządu, Equinor Polska; Dariusz Lociński, prezes zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes zarządu Baltic Power, dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych, PKN ORLEN; Michał Piekarski, Partner, Baker McKenzie; Michael Prutsch, członek zarządu, Offshore Ørsted Polska, dyrektor ds. rozwoju w Krajach Bałtyckich; Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu, LOTOS Petrobaltic; Robert Szczotka, dyrektor Biznesu Systemów Napędowych, ABB w Polsce; Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Panel moderował red. Dominik Brodacki, analityk ds. energetycznych, Polityka Insight W kontekście ww. zagadnień perspektywę paliwowego giganta z Pomorza zarysował prezes Strzelczyk.

Zdajemy sobie sprawę, ze musimy dywersyfikować działalność naszej firmy. Offshore to coś, co budzi nasze ogromne zainteresowanie – mówił prezes LOTOS Petrobaltic.

Strzelczyk przypomniał, że rozpoczęta 24 lutego br. rosyjska agresja na Ukrainę w ogromnym stopniu uwypukliła geopolityczne znaczenie sektora energetycznego:

LOTOS Petrobaltic na tę chwilę wciąż jest przede wszystkim klasyczną firmą sektora oil and gas. Z oczywistych powodów węglowodory są dziś znacznie bardziej trendy niż jeszcze dwa miesiące temu, także w kontekście wydobycia i poszukiwań nowych źródeł. Dodatkowo, jako LOTOS w roku 2020 podjęliśmy decyzję, że będziemy przekształcać firmę z klasycznej wersji oil and gas w kierunku koncernu zogniskowanego wokół pozyskiwania zielonej energii, także na Bałtyku – mówił prezes spółki LOTOS Petrobaltic opisując aktywność koncernu w segmencie poszukiwań i wydobycia w Polsce, ale też w Norwegii oraz na Litwie. Dodatkowo, jesteśmy w trakcie procesu integracji z PKN Orlen i budowy wielkiego multienergetycznego koncernu. Jednocześnie nieustannie podpisujemy umowy z deweloperami branżowymi w zakresie pozyskiwania kolejnych źródeł energii – dodawał Strzelczyk. Prezes LOTOS Petrobaltic zauważał, że perspektywa rosyjskiej agresji na Ukrainę zmieniła oczekiwania i podejście biznesu także w kontekście inwestowania w energetykę wiatrową. Strzelczyk dodawał, że w tej kwestii niezwykle istotne będzie pozyskanie partnerów biznesowych, którzy maja odpowiednie know how. Trzy lata temu zainteresowanie naszych partnerów było umiarkowane, dziś to myślenie przewartościowano, a inwestorzy widzą ogromny potencjał na Bałtyku – mówił prezes Strzelczyk i dodawał, że LOTOS Petrobaltic widzi dla siebie ogromną szansę w kwestiach związanych z offshore. Jednocześnie przyznawał, że nie będzie to łatwe i firma chciałaby współpracować z doświadczonymi zagranicznymi firmami. Wysłaliśmy zapytania do dziewięciu kluczowych graczy na rynku, od pięciu już otrzymaliśmy odpowiedzi. Najbardziej interesuje nas transfer doświadczenia. Jesteśmy od dekad obecni w morskim wydobyciu weglowodorów i obsłudze instalacji, ale w naszym kraju nie ma firmy z doświadczeniem w morskich farmach wiatrowych - przyznawał Strzelczyk. Prezes LOTOS Petrobaltic nie ukrywał, że dużym wyzwaniem dla rozwoju sektora offshore będą kadry. LOTOS Petrobaltic aktywnie współpracuje w uczelniami wyższymi mającymi specjalistyczne studia podyplomowe. Będzie się także starał, aby do kraju powrócili byli pracownicy Petrobalticu, którzy wyemigrowali i pracują w sektorze offshore poza granicami Polski – mówił Strzelczyk.

W tym kontekście o niezwykle dobrej perspektywie dla offshore mówił także Ireneusz Zyska, sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Minister przyznawał, że polskie uczelnie zauważają potencjał branży i zaczynają kształcić odpowiednich specjalistów. Podobnie inne branże, które widzą dla siebie perspektywę rozwoju w kwestiach związanych z offshore:

W ubiegłym roku, 15 września, udało się zawrzeć umowę sektorową, która ma wspierać rozwój sektora offshore w Polsce. Korzystamy z ogromnego doświadczenia biznesowego naszych partnerów, ale nie ukrywamy, że zależy nam także na rozwijaniu polskich technologii. Ostatecznym celem jest wzmacnianie polskiej gospodarki, ale realizacji tego zadania w kontekście offshore ministerstwo nie podejmuje się samodzielnie. Wykorzystujemy zaangażowanie wielu sektorów, powołaliśmy radę koordynacyjną, która weryfikuje działania szczegółowo realizowane przez różnorodne podmioty – opisywał wiceminister.

Zyska dodawał, że Bałtyk ma ogromny potencjał w kontekście energetycznym, ale nie można zapominać, że na jego terenie państwo i firmy prywatne realizują także inne cele, związane z turystyką, transportem, rybołówstwem, a także z obronnością, stąd konieczność międzyresortowych konsultacji z przedstawicielami wielu sektorów. Wcześniej wiceminister Zyska ocenił, że w związku z wojną w Ukrainie należy na nowo zdefiniować założenia polityki klimatycznej UE, w tym pakietu Fit for 55. Podkreślił, że głównym celem powinno być teraz bezpieczeństwo energetyczne. Zwrócił uwagę, że w ostatnich kilku latach Polska wykonała ogromną pracę związana z rozwojem OZE.

Podwoiliśmy, a nawet więcej niż podwoiliśmy moc zainstalowaną OZE w Polsce. Dziś to jest ponad 18 GW. Jeśli chodzi o zakontraktowane moce, to jest ponad 11 GW mocy, które zostaną wybudowane i przyłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego do 2025 r. Oceniamy, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że w 2025 r. moc zainstalowana OZE w Polsce sięgnie 28 GW, a może nawet więcej, a w 2030 r. przekroczymy 50 GW mocy zainstalowanej - powiedział Zyska.

Jednocześnie dodał, że Polska powinna uzyskać zgodę na uznanie węgla jako paliwa przejściowego w dochodzeniu do neutralności klimatycznej. Wiceminister dodawał, że polski rząd jest zdeterminowany, by zmieniać polską energetyką i zmniejszać zależność od węgla.

Pamiętajmy jednak, że każdy rząd musi odpowiadać za całość społeczeństwa, wszystkie obszary, by zapewnić stabilne dostawy energii do wszystkich odbiorców końcowych po akceptowalnej cenie. Jeśli doprowadzimy do sytuacji, że cena energii tak drastycznie wzrośnie, że nie będzie akceptacji społeczeństwa do tego, żebyśmy mieli większy udział innych technologii wytwarzania energii kosztem zubożenia społeczeństwa, będą masowe protesty. Musimy brać pod uwagę wszystkie elementy, ale determinacja do transformacji energetycznej jest ogromna - podkreślał wiceminister klimatu.

