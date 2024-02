Zbliża się XXXI edycja Welconomy. Jacek Janiszewski: w przeddzień wyborów potrzebujemy otwartego dialogu

W dniach 25-26 marca 2024 roku w Toruniu po raz kolejny odbędzie się kongres społeczno-gospodarczy XXXI Welconomy Forum in Toruń. Tematyka obejmie analizę najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, w tym wyborów samorządowych, europejską i światową gospodarką oraz procesów integracji i globalizacji. W 2024 roku oprócz wyborów samorządowych czeka nas wybór europarlamentarzystów, a cały świat przygląda się walce o władze w USA.

Każda edycja Welconomy przyciąga polityków, samorządowców, naukowców, biznesmenów, ekspertów i dziennikarzy. Konferencja na stałe wpisała się w pejzaż społeczno-gospodarczy Torunia i całego regionu kujawsko-pomorskiego. Jest także jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie polskich konferencji gospodarczych. „Polska, Europa, Świat – Era zmian” - to hasło, które będzie przyświecało tegorocznemu wydarzeniu. W ofercie Welconomy znajdują się panele, które każdemu uczestnikowi umożliwią wybranie interesujących go debat.

Trendy w rozwiązaniach cyfrowych, w tym sztuczna inteligencja, budowanie skutecznego zespołu w obecnym otoczeniu gospodarczym, rola instytucji finansowych, modele motywacji w biznesie, podatkowe aspekty prowadzenia działalności czy w końcu przykłady krajów z dużym potencjałem inwestycyjnym to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas eksperckich dyskusji. Ważne miejsce w debatach zajmie też ochrona środowiska - odnawialne źródła energii czy gospodarowanie odpadami. Uczestnicy wymienią się wiedzą i doświadczeniami w zakresie relacji pracownik-pracodawca. Wzorem poprzednich lat w programie znajdzie się również panel poświęcony współczesnemu rolnictwu - problemom i wyzwaniom w tym obszarze.

W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy w ciągu dwóch dni bierze udział ponad 1000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy. Ponadto wiele osób obserwuje wydarzenie online.

Tegoroczna edycja Welconomy będzie niezwykle ważna – 15 października nastąpiła zmiana władzy w Polsce, mamy nowy rząd, a stare problemy. Przed nami rok pod znakiem kolejnych wyborów: w kwietniu wybory samorządowe, w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku poznamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyznaczy kierunek działań geopolitycznych. Dla mnie niezwykle ważne jest, to że co roku na Welconomy spotykają się wszyscy: politycy Platformy, PiS-u, PSL-u, Konfederacji, Lewicy. Myślę, że to niezwykle istotne abyśmy w przeddzień wyborów samorządowych zachowali otwarty dialog - mówi Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy. Jacek Janiszewski już od roku 1994 organizuje jeden z największych kongresów społeczno-gospodarczych w Polsce, odbywającego się początkowo w Międzyzdrojach i Ciechocinku, a obecnie w Toruniu. Był ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Jerzego Buzka i posłem na Sejm III kadencji. Po zakończeniu pracy w parlamencie zajął się działalnością doradczą, doradzając przedsiębiorstwom prywatnym. Został też wykładowcą na uczelniach wyższych, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał też Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii gospodarka). Posiada ponadto tytuł Ambasadora Gospodarki.