W. Brytania: Będą szczepienia przeciw Covid-19 dla 16- i 17-latków

Wszystkie osoby w wieku 16 i 17 lat w mogą otrzymać pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - zaleciła w środę brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JVCI), zmieniając swoją rekomendację sprzed kilkunastu dni

Jak się szacuje, w efekcie tej zmiany liczba uprawnionych do szczepienia zwiększy się o ok. 1,4 mln osób. Do przyjęcia szczepionki nie będzie potrzebna zgoda rodziców. Ich podawanie ma się zacząć przed początkiem nowego roku szkolnego. Na razie nie wiadomo natomiast, czy i ewentualnie kiedy, w tej grupie wiekowej będzie podawana druga dawka.

„Po dokładnym przeanalizowaniu najnowszych danych zalecamy, aby zdrowe osoby w wieku od 16 do 17 lat otrzymały pierwszą dawkę szczepionki firmy Pfizer-BioNTech. Wskazówki dotyczące terminu podania drugiej dawki szczepionki zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Chociaż u większości młodych ludzi Covid-19 ma zwykle łagodny lub bezobjawowy przebieg, dla niektórych może być bardzo nieprzyjemny, dlatego spodziewamy się, że w tej konkretnej grupie wiekowej jedna dawka szczepionki zapewni dobrą ochronę przed ciężką chorobą i hospitalizacją” - oświadczył prof. Wei Shen Lim z JCVI.

W poprzedniej rekomendacji, z połowy lipca, szczepienie zalecano tylko tym dzieciom powyżej 12. roku życia, które albo same mają schorzenia zwiększające ryzyko zachorowania na Covid-19, albo mieszkają razem z takimi osobami, a także tym, którym do pełnoletności brakuje mniej niż trzy miesiące.

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid oświadczył, że przyjmuje rekomendację JCVI i zwrócił się do publicznej służby zdrowia o to, by umożliwiła rozpoczęcie szczepień 16- i 17-latków tak szybko, jak to jest możliwe. Również rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej poinformowały, że zamierzają wkrótce rozpocząć szczepienia w tej grupie wiekowej.

Zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam, odpowiadając na pytanie o dalsze rozszerzenie szczepień na jeszcze młodsze grupy wiekowe, powiedział, że na tym etapie nic nie jest przesądzone, ale „jest to raczej bardziej prawdopodobne niż mniej”.

PAP/KG